تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الصين والاتحاد الأوروبي و14 اقتصادًا آخر، على خلفية ما تصفه بالإنتاج الصناعي المفرط المدعوم بالإعانات الحكومية، وفقًا لمصادر مطلعة لوكالة «أسوشيتد برس».



وأوضحت المصادر أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يستعد لنشر نتائج تحقيق استمر عدة أشهر بشأن الدعم الحكومي للصناعات في 16 اقتصادًا، خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تجارية جديدة. وأشارت إلى أن موعد تطبيق الرسوم لم يُحسم بعد، وقد يخضع للتغيير.



وتأتي الخطوة في إطار مساعي إدارة ترامب لاستبدال الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها على شركائها التجاريين في أبريل 2025، قبل أن تلغيها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي.



ويستند التحقيق الجديد إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم جمركية على الدول التي تمارس ممارسات تمييزية ضد الشركات أو التجارة الأمريكية.



وتتهم واشنطن الدول المستهدفة بدعم صناعاتها المحلية، بما يؤدي إلى تدفق السلع منخفضة الأسعار إلى الأسواق العالمية، ويضعف قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة. ولم تتضح بعد مستويات الرسوم الجديدة، إلا أنها ستضاف إلى الرسوم التي تتراوح بين 10% و12.5%، والتي أعلنتها الإدارة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري.



وتأتي هذه التحركات رغم مساعي ترامب لتعزيز العلاقات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إذ لا يزال العجز التجاري الأمريكي مع الصين أحد أبرز مصادر التوتر بين البلدين.



وتثير القدرات الإنتاجية الضخمة للصين في قطاعات متعددة، من السيارات والألواح الشمسية إلى الأسمنت والصلب، قلق شركائها التجاريين، لا سيما مع توجه الشركات الصينية إلى زيادة صادراتها في ظل تباطؤ الطلب المحلي.



وساهم ارتفاع الصادرات الصينية في تسجيل فائض تجاري قياسي بلغ نحو 1.2 تريليون دولار العام الماضي، ما يعزز الضغوط التجارية على بكين من جانب شركائها الدوليين.