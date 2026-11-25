• تعديلات رقابية تغير الاسم من «الصور الشخصية لمريم» إلى «الصور الخاصة بمريم»

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور لخوض تجربة درامية جديدة وهي مسلسل "الصور الخاصة بمريم" والمقرر البدء في تصويره في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، تمهيدا لعرضه ضمن سباق دراما رمضان 2027.

وترددت أنباء حول أن تغيير اسم المسلسل من "الصور الشخصية لمريم" إلى "الصور الخاصة بمريم" يرجع إلى أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية طلبت إجراء تعديلات على بعض الخطوط الرئيسية في قصة المسلسل.

تدور أحداث المسلسل بين أجواء الغموض والدراما النفسية، حيث يعيش زوجان في حياة غير مستقرة، بعد حدوث أزمة بينهما، وينتج عن ذلك الدخول في مشكلات وتصاعد للأحداث.

العمل من إنتاج محمد مشيش، ومن تأليف مريم ناعوم، ومن إخراج مريم الباجوري، ويجمع المسلسل في قائمته المعلنة حتى الآن عددا من الأسماء البارزة لبطولة العمل إلى جانب الفنانة ريهام عبد الغفور، ومن بينهم الفنانين محمد علاء وتامر نبيل.