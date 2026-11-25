وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية، بأغلبية 65 صوتًا مقابل 48، على مشروع قانون يقضي بتحديد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات متتالية، يعقبها حظر تولي المنصب لمدة ثماني سنوات.



وحسبما نقل موقع « والا» العبري، يتضمن مشروع القانون قيودًا على تكليف أعضاء الكنيست الصادرة بحقهم لوائح اتهام جنائية بتشكيل الحكومة، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من الدورة السابعة والعشرين للكنيست، مع سريانها بأثر رجعي على الولايات السابقة ولوائح الاتهام القائمة.



وأفادت وسائل إعلام عبرية، بمصادقة الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات متتالية، وذلك بتأييد 65 عضوًا مقابل معارضة 48 آخرين.



وينص مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير وعدد من زملائه، على منع رئيس الوزراء الذي أمضى ثماني سنوات متتالية في منصبه من العودة إليه إلا بعد مرور فترة مماثلة خارج الحكومة.



كما يحظر المقترح تكليف أي عضو في الكنيست بتشكيل الحكومة إذا كانت بحقه لائحة اتهام سارية بارتكاب جريمة جنائية خطيرة، على أن يحدد رئيس لجنة الانتخابات المركزية ما إذا كانت الجريمة تنطوي على وصمة أخلاقية.



وبالنسبة لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، ينص المشروع على انتهاء ولايته إذا قضت المحكمة العليا بأن الجريمة المنسوبة إليه، تنطوي على وصمة أخلاقية.



ويتضمن المشروع قيدًا إضافيًا يمنع تعيين أي شخص رئيسًا للوزراء إذا كانت المدة المتبقية قبل بلوغه الحد الأقصى للولاية أقل من عامين.



ووفقًا للصيغة الحالية، يبدأ تطبيق هذه القيود اعتبارًا من الكنيست السابعة والعشرين، مع احتساب فترات تولي المنصب السابقة، وسريان الأحكام المتعلقة بلوائح الاتهام على القضايا القائمة حاليًا.