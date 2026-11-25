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استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، جراء قصف واستهدافات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق نار وتحركات للآليات العسكرية في عدة محاور.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد المواطن حازم مجدي محمد حمودة (32 عامًا)، وأصيب آخر، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة حلاوة ببلدة جباليا.

كما أصيب مواطن بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في شارع المنشية ببلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى إصابته في الرأس.

وفي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، أصيب ثلاثة مواطنين بنيران جيش الاحتلال خارج مناطق سيطرته، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «شهاب».

أما في وسط القطاع، فأطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» قنبلتين جنوب شرقي مدينة دير البلح.

واستشهد المواطن أسامة علي جودة وأصيب عدد آخر، بينهم إصابة خطيرة، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية قرب المخيم المصري في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جنوب القطاع، أصيبت فتاة برصاص جيش الاحتلال خارج مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس، كما أصيب الطفل محمد أمين الشاعر (16 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في منطقة بئر 22 بمواصي خان يونس.

وشهدت مناطق شرقي المدينة إطلاق نار مكثفًا من الدبابات الإسرائيلية، استهدف منطقتي بطن السمين وقيزان رشوان جنوبي خان يونس.

وفي وسط القطاع، تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية شرقي قرية المصدر، جنوبي مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المنطقة.

وفجر اليوم استشهد 4 مواطنين، بينهم رجل وزوجته وابنتاهما، وأصيب عدد آخر، جراء قصف طائرة مروحية إسرائيلية شقة سكنية في حي الشاطئ غرب مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي شملت نسف مبانٍ سكنية وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار باتجاه المنازل وخيام النازحين.