قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية قتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، وتقطيع جثمانه إلى 4 أجزاء باستخدام منشار كهربائي، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد، فيما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامهما بقتل المجني عليه وتقطيع جثمانه وإخفاء أجزائه داخل ثلاجة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت متهمين بقتل رجل أعمال، مالك شركة مقاولات، وإخفاء جثمانه داخل ثلاجة، بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وشقيقة المتهم الأول، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة.

وكان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد باكتشافه مقتل والده، مالك شركة مقاولات، داخل مسكنه، وتقطيع جثمانه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهما شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بعد اكتشاف وجود علاقة بين المجني عليه وشقيقة المتهم الأول.