تستعد الأسر البريطانية لمواجهة ارتفاع بنسبة 26% في تكاليف الطاقة خلال يناير المقبل، في ظل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الضغط الناجم عن زيادة الطلب بسبب فصل الشتاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب أسواق الغاز والكهرباء " اوفجيم" قال اليوم الأربعاء إن الحد السعري، الذي يحدد الحد الأقصى الذي يتقاضاه الموردون من المستهلكين مقابل كل وحدة طاقة، سيرتفع إلى ما يساوي 2166 جنيه استرليني (2833 دولار) سنويا ابتداء من الأول من يناير المقبل.

وهذه تعد أكبر زيادة منذ أكتوبر 2022، في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتفاقم الزيادة من ارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض بسبب الحرب في إيران. كما أنها تهدد بالقضاء على جهود الحكومة لتخفيف الضغط على الأسر.