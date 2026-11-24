رد الدكتور محمد السبكي، الرئيس التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، على التساؤلات حول مطالبة البعض بسداد قيمة عداد جديد بدعوى مرور 10 سنوات على العداد القائم رغم سلامته.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «لم يصدر حتى الآن أي قرار أو توجيه من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بهذا الشأن.. وكلها حالات فردية».

وأشار إلى أن المواطن يسدد قيمة العداد ضمن مقايسة التوصيل عند إدخال التيار الكهربائي للمنزل أو المنشأة لأول مرة، لافتا إلى أن توجه الدولة وقطاع الكهرباء نحو التحول من العدادات الميكانيكية التقليدية إلى العدادات الإلكترونية يهدف لمواكبة النظم العالمية وتيسير العلاقة التعاقدية والمالية بين المشترك وشركة الكهرباء.

وأكد أن العدادات الميكانيكية القديمة الموجودة في العديد من المنازل ولا تزال تعمل بشكل منتظم لن يتم المساس بها أو إجبار أصحابها على تغييرها، قائلا: «طالما أن العداد محدش هيقول لي غيره أو يقرب منها.. ولم يصدر أي قرار بتغيير العدادات القديمة».

وأضاف أن الحالات التي يُطلب فيها تغيير العدادات حاليا سواء ميكانيكية أو إلكترونية تقتصر على العدادات التي تتعرض لعطل فني أو مشكلة في دقة قراءة الاستهلاك، موضحا أن شركة الكهرباء تتحمل مسئولية الاستبدال وتكاليف العداد إذا وقع العطل قبل انقضاء 10 سنوات على تركيبه، أما إذا حدث العطل بعد تجاوز العداد لعمره الافتراضي المقدر بـ10 سنوات فيتحمل المشترك تكلفة العداد الجديد.

وشدد على عدم وجود أي حملات لتغيير العدادات، مشيرا إلى أي خطة عامة للتغيير تتطلب موافقة مسبقة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وإعلانا في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني.

ودعا المواطنين إلى الاطلاع على بطاقة الهوية لأي فني ومعرفة سبب الاستبدال، مؤكدا أن من حق المشترك رفض الإجراء والاتصال بالخط الساخن لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو وزارة الكهرباء حال وجود أي شكوك أو محاولة إجبار.