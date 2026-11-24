قال المهندس أحمد نبيل عبدالله رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن اتحاد منتجي الدواجن وضع استراتيجية لتشجيع المنتجين على إعادة الإنتاج، وزيادة القطعان، وتشغيل المزارع المغلقة، بعد أزمة استيراد الخامات في 2022 و2023 نتيجة لعدم توافر العملة الصعبة.

ولفت في تصريحات عبر قناة «الشمس 2»، إلى نجاح هذه الاستراتيجية، وتحقيقهم الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنهاية 2025، وتجاوز الفائض منه في 2026 لـ4 مليارات بيضة

وأوضح أن الاستهلاك المحلي من بيض المائدة سنويًا يتراوح بين 10 و 11 مليار بيضة، وأن الإنتاج المحلي منه بلغ 16 مليارًا، معقبًا أن «نجاحنا أدى إلى فشل».

وأشار أن أزمة بيض المائدة تتمثل في كونه سلعة طازجة مرنة تتأثر بتغير الأسعار صعودًا وهبوطًا، ويجب أن تُباع خلال فترة زمنية قصيرة.

وذكر اتجاههم نحو تصدير بيض المائدة أو تصنيعه، في ظل الفائض الإنتاجي الذي يتجاوز احتياج السوق المحلي، لافتًا إلى تعاقدهم مع مصانع لتحويله إلى منتجات أخرى وزيادة مدة صلاحيته.

ونوه إلى أن صلاحية البيض المبستر تبلغ 6 أشهر، والبيض البودرة عام كامل، مضيفًا أنهما يُستخدمان لصناعة الحلويات وغيرها.

وأكد الخسائر التي يتعرض لها منتجو بيض المائدة نتيجة لزيادة الإنتاج وانخفاض سعره لأقل من التكلفة الفعلية، لافتًا إلى دورة إنتاجه تستمر لمدة عام ونصف، ومعلقًا: «أنت بتخش تفضل تخسر لغاية ما تخرج».