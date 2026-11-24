شنّ محمد فضل، مهاجم الأهلي السابق، هجومًا على الأوضاع التي يعيشها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تحتاج إلى اعتراف واضح بالمشكلات والعمل على حلها بدلًا من مهاجمة أصحاب الآراء المختلفة.

وقال محمد فضل، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الاعتراف بوجود مشكلة يمثل الخطوة الأولى نحو علاجها، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي أدركت حجم الأزمة مبكرًا، واعترفت بوجود خلل داخل الفريق قبل أن تتحرك إدارة النادي بالشكل المطلوب.

وأضاف مهاجم الأهلي السابق أن هناك حالة من الهجوم على المحللين وكل من يحاول التعبير عن رأيه بدافع حبه للنادي، موضحًا أن اللجان الإلكترونية تهاجم كل من يتحدث عن الأزمات أو ينتقد الأداء، حتى لو كان هدفه مصلحة الأهلي والبحث عن حلول للخروج من الوضع الحالي.

وأشار فضل إلى أن المشكلات التي يعاني منها الفريق لا تقتصر على الجانب الفني أو النتائج داخل الملعب، وإنما تمتد إلى عدة ملفات تحتاج إلى مراجعة شاملة، وفي مقدمتها مستوى اللاعبين المحترفين الذين وصف أداءهم بالسيئ، إلى جانب وجود علامات استفهام حول بعض العقود والملفات التعاقدية.

كما تطرق إلى وجود مشكلات داخلية تتعلق بمبادئ النادي الأهلي، معتبرًا أن هذه الملفات لا تقل أهمية عن تراجع المستوى الفني، وأن التعامل معها يتطلب مصارحة وشفافية من جانب المسؤولين، بدلًا من تجاهل الانتقادات أو التقليل من حجم الأزمة.

وأكد مهاجم الأهلي السابق أن ما حدث أمام بيراميدز يعكس حجم التراجع الذي وصل إليه الفريق، متفقًا مع وصف المباراة بأنها واحدة من أسوأ المباريات في تاريخ الأهلي، في ظل الأداء الذي ظهر به اللاعبون والنتيجة التي انتهى إليها اللقاء.

وشدد فضل على أن المرحلة الحالية تتطلب مواجهة الحقائق والاعتراف بالأخطاء، مع ضرورة فتح جميع الملفات المتعلقة بالفريق، حتى يتمكن الأهلي من استعادة مستواه ومكانته المعهودة.