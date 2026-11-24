تحدثت منة الله حسن نافع الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، عن علاقتها بزوج والدتها الراحل الفنان فؤاد المهندس، وحبها الشديد له، قائلة: «هو أب فعلًا ليا».

وقالت في تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إن الفنان الراحل عوّضها عن غياب والدها حسن الجواهرجي الذي توفي دون أن تراه، مؤكدة أنها اعتبرت المهندس أبًا لها.

وروت موقفًا جمعها بالمهندس، قائلة إنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ولم تتمكن من ذلك بسبب انخفاض مجموعها عن الحد الأدنى للقبول بدرجة ونصف.

وتابعت أن المهندس كان موظفًا في جامعة القاهرة ويحق له الاستفادة من خصم الـ5% المخصص لأبناء العاملين حينها، مشيرة إلى أنه اصطحبها للقاء رئيس الجامعة لتستفيد من هذه النسبة وتلتحق بكلية الإعلام.

واستكملت أن رئيس جامعة القاهرة رفض طلب المهندس، لأنها ليست ابنته البيولوجية، ليُفكر الأخير في نسبتها إلى نفسه، متابعة أنه «كان عاوز يكتبي على اسمه».

وأكملت: «رئيس جامعة القاهرة قاله أنت عاوز إيه يا فؤاد، قاله عاوز بنتي تخش كلية الإعلام وإديها النسبة بتاعتي، رئيس الجامعة وقتها.. قاله يا فؤاد هي مش بنتك».

وأشارت الجواهرجي إلى تأثرها بهذا الموقف، قائلة: «مش قادرة أقول لك اللحظة دي كانت أيه ومهما وصفت يمكن الناس مش هتصدق».

وأضافت أن المهندس توجّه إلى والدتها الراحلة الفنانة شويكار، قائلًا: «أنا مش هكسر بخاطرها وهتخش الكلية اللي هي عاوزاها وهغير اسمها».

وذكرت أن والدتها رفضت اقتراح المهندس، لأن عائلة والدها الراحل حسن الجواهرجي لم تكن لتتقبل ذلك، ولافتة إلى التحاقها بكلية الآداب شعبة اللغة الإنجليزية في النهاية.