كشف السفير محمد إدريس، المندوب الدائم للاتحاد الإفريقي بالأمم المتحدة، عن تفاصيل وآليات اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «إكسترا نيوز» إن تولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة الذي يُعد أعلى منصب دبلوماسي عالمي يخضع لآلية «اختيار وفق قواعد وإجراءات محددة وليس انتخابا»، لافتا إلى أن الاهتمام الدولي الاستثنائي بهذه الدورة يعود إلى مرور العالم بأزمات مركبة ومتزامنة تضع مصداقية الأمم المتحدة وقدرتها على الاستجابة للتحديات الكبرى موضع اختبار حقيقي.

وأوضح أن عملية الاختيار تستند إلى «تفاهم ضمني» يقوم على التناوب الجغرافي بين الأقاليم المختلفة بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش ينتمي إلى مجموعة غرب أوروبا وآخرين، ما يجعل الدور في الدورة المقبلة من نصيب إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي، والذي يتمسك بأحقيته في المنصب.

وأشار إلى أن قائمة المتنافسين تضم حتى الآن 8 مرشحين من مختلف الأقاليم، يتوزعون بواقع 5 مرشحين من إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومرشحين اثنين من قارة آسيا، ومرشح واحد من القارة الإفريقية، مؤكدا أن عملية الاختيار لم تُحسم بعد.

وأضاف أن التوصية في اختيار الأمين العام تعود إلى مجلس الأمن الدولي بأعضائه الـ15، مشيرا إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية تمتلك ثقلا تصويتيا عبر حق النقض الفيتو، قبل أن يُحال الاسم المختار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده.