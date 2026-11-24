تقدم أصحاب المخابز بمحافظة البحيرة بحزمة من المطالب العاجلة، استعدادًا لتطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز، وذلك خلال اجتماع لمناقشة مطالب أصحاب المخابز، عُقد اليوم الاثنين بمقر الغرفة التجارية بدمنهور.

وتضمنت المطالب 10 ملفات رئيسية، في مقدمتها وضع تكلفة عادلة لإنتاج جوال الخبز البلدي، تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز والأجور والخميرة والنقل.

كما طالب أصحاب المخابز بالعودة إلى نظام الاستعاضة بالمطاحن لتوفير الوقت والجهد، وإجراء تجربة عملية لمعدلات الإنتاج الفعلية لمنظومة الدعم النقدي، بحضور ممثلي شعبة المخابز، للوقوف على المعدلات الفعلية لإنتاج جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرامًا.

وشملت المطالب تأجيل القرار الوزاري رقم 154 لسنة 2019، الخاص بتحويل الرخص السارية إلى إلكترونية، نظرًا للمعوقات التي تواجه أصحاب المخابز، إلى جانب تعديل القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024، وإعادة النظر في الجزاءات الواردة به، بما يتناسب مع منظومة الدعم النقدي المزمع تنفيذها.

وطالب أصحاب المخابز بتحسين جودة استخراج الدقيق، لضمان إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات والأوزان، مع تكثيف الرقابة والمتابعة الدورية على مطحن ساميون، ومراجعة أوزان الإنتاج وجودة الاستخراج والدقيق الوارد من المحافظات الأخرى.

كما تضمنت المطالب مراعاة ألا يقل عدد الأرغفة التي تشملها عملية التفتيش على الأوزان بالمخابز عن 10 أرغفة، والسماح للمخابز المدعمة ببيع الخبز الحر للمواطنين غير الحاملين لبطاقات تموينية، منعًا لوقوع أصحاب المخابز تحت طائلة القانون.