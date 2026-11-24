عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على أجزاء من رفات بشرية، يُشتبه في أنها تعود إلى الطفل الثاني ضحية واقعة مذيع الطالبية، المتهم بالتعدي على طفليه بالضرب حتى الموت، وذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على أعمال البحث والتمشيط في المنطقة.

وأسفرت أعمال البحث عن العثور على الأجزاء في المكان الذي سبق أن أرشد عنه المتهم خلال التحقيقات، وزعم أنه دفن فيه جثمان ابنه عقب ارتكاب الواقعة، فيما تواصل أجهزة الأمن عمليات البحث في المنطقة الصحراوية المحيطة، في محاولة للعثور على باقي الجثمان.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة قد جدد حبس المذيع بإحدى القنوات الفضائية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتعدي بالضرب وتعذيب طفليه حتى الموت داخل شقته بمنطقة الطالبية.

وفي تصريحات سابقة لـ«الشروق»، قال علي عكاشة، محامي زوجة المذيع، إن الأجهزة الأمنية تواصل منذ وقوع الحادث أعمال البحث عن جثمان الطفل، بالاستعانة بالمعدات الثقيلة والكلاب البوليسية، مشيرًا إلى أن عمليات الحفر لم تسفر سوى عن العثور على قطعة قماش يُشتبه في أنها تخص ملابس الأطفال، دون العثور على أي آثار لعظام.

وأوضح أن المتهم لم يستطع تحديد نقطة دفن طفله، بسبب تشابه معالم المنطقة الصحراوية، مبررًا ذلك بنسيانه موقع الدفن الدقيق، رغم أنه حدد نقطة الدفن على بعد 14 مترًا داخل المنطقة الصحراوية من طريق الواحات.

اعترافات المتهم

واعترف المذيع المتهم خلال التحقيقات بالتعدي بالضرب على أطفاله الثلاثة، بزعم تأديبهم وتربيتهم وتقويم سلوكهم، موضحًا أنه في صباح يوم 3 نوفمبر الجاري، نشبت مشادة بينه وبين نجليه المجني عليهما داخل شقته، فانهال عليهما بالضرب المبرح في أنحاء متفرقة من جسديهما حتى خارت قواهما تمامًا.

وأضاف أنه نقل أحد الطفلين إلى المستشفى لتلقي العلاج، محاولًا إنقاذه، ومدعيًا تعرضه لحادث مروري خوفًا من المساءلة القانونية، وعند عودته إلى المنزل في اليوم ذاته، فوجئ بوفاة نجله الثاني متأثرًا بإصاباته، فقام بتغسيله وتكفينه بملاءة سرير، ثم نقله إلى منطقة صحراوية نائية بطريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وحفر له قبرًا ودفنه بعيدًا عن الأعين لإخفاء جريمته.

أقوال والدة الطفلين

واستمعت النيابة إلى أقوال والدة الطفلين المتوفيين، وذلك بعد تسلمها طفلها الثالث الذي كان يعيش أيضًا مع والده، مؤكدة وجود خلافات زوجية بينها وبين المتهم، أدت إلى ابتعادها عن أبنائها وإقامتها بمنزل والدها بمركز بني مزار في محافظة المنيا قبل نحو 7 أشهر.

وتابعت الأم في أقوالها أنها حاولت قبل شهر ونصف استعادة أبنائها الثلاثة الذين يقيمون مع والدهم المتهم، لكن دون جدوى، حتى إنها لم تستطع الاطمئنان عليهم، مشيرة إلى أن زوجها كان يرفض لقاءها بالأطفال، مبررًا ذلك بخوفه عليهم منها، وهو ما أبقاها بعيدة عنهم طوال تلك الفترة، رغم إصرارها على رؤيتهم.

وأوضحت أنها الزوجة الثانية للمتهم، وأنجبت منه عبد الله وعبد الرحمن، المجني عليهما، وطفلين آخرين، مشيرة إلى أن المتهم أنجب من زوجته الأولى 5 أبناء.

وأشارت الأم إلى أنها علمت بمقتل نجليها بعدما تلقت اتصالًا من قسم شرطة الطالبية، يطلب منها الحضور لوجود أمر يتعلق بأبنائها، فتوجهت إلى هناك دون معرفة سبب استدعائها، حتى علمت بتعدي زوجها على طفليها بالضرب حتى الموت.

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود، من الجيران والأقارب، الذين أوضحوا أن المتهم كان دائم الاعتداء على الطفلين.

تحريات الأمن

وبينت التحريات الأولية أن المذيع المتهم تعدى بالضرب على طفليه بداعي تأديبهما ومعاقبتهما، قبل أن تنتهي الواقعة بوفاتهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

وأوضحت التحريات أن المتهم اعتدى على نجله الأكبر، البالغ من العمر 9 سنوات، بالضرب باستخدام يديه وقدميه في أنحاء متفرقة من جسده، حتى ساءت حالته الصحية، ما دفعه إلى نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث ظل يتلقى العلاج لمدة قاربت 10 أيام، قبل أن يفارق الحياة يوم 13 نوفمبر، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

كما توصلت جهود فريق البحث إلى أن الواقعة لم تتوقف عند وفاة الطفل الأكبر، إذ تبين تعرض شقيقه الأصغر، البالغ من العمر 7 سنوات، للاعتداء أيضًا داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته، ويتخلص المتهم من جثمانه بإحدى المناطق الصحراوية.