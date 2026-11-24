أعلن نادي الأهلي عن إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، مساء الإثنين، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء "وجه النادي الشكر للكابتن الحسين عموتة وجهازه المعاون عن الفترة التي تولوا فيها مسئولية الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في ضوء الرؤية المقدمة من الأستاذ ياسين منصور، نائب رئيس النادي، والكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة المكلفين بالإشراف على ملف الكرة".

وأضاف البيان أن ياسين وعبد الحفيظ سيقوما بطرح البدائل المرشحة خلال الساعات القليلة القادمة.

وتسببت الخسارة أمام بيراميدز في تراجع الأهلي للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، أمامه الزمالك بـ 22 نقطة في المركز الثاني ثم بيراميدز في الصدارة بالعلامة الكاملة (27 نقطة).

ورحل عموتة (51 عاما) عن قيادة الأهلي بعد 14 مباراة فقط مع الفريق، حقق خلالها 11 فوزا وتعادلين، بينما كانت الخسارة أمام بيراميدز هي الهزيمة الوحيدة له.

وكان الأهلي تعاقد مع عموتة في 15 يونيو الماضي بعقد لمدة موسمين حتى صيف 2028، لقيادة الفريق الأول خلفا للدنماركي ييس توروب.