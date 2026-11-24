قالت منة الله حسن نافع الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إن والدها توفي بعد عامين ونصف من زواجه بالفنانة الراحلة شويكار.

وأشارت في تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى والدتها الراحلة الفنانة شويكار تزوجت وعمرها 17 عامًا من والدها الراحل حسن الجواهرجي الذي كان يبلغ 23 عامًا حينها، قبل أن يمرض ويتوفى وعمره 25 عامًا.

وأضافت أنها أقامت في منزل جدّها برفقة الفنانة شويكار بعد وفاة والدها، التي عملت كموظفة في شركة شل «shell» ثم في نادي هليوبلس حيث التقت بالمنتج الراحل جمال الليثي، والمخرج الراحل كمال الشيخ، الذين عرضا عليها العمل في السينما.

وذكرت أن الفنانة الراحلة شويكار وافقت على العمل في سينما بعدما حصلت على موافقة والدها، وكان أول أعمالها فيلم «حبي الوحيد» وتلاه «غرام الأسياد».