قال المخرج نضال هاني إن ألبوم «ماذا ولو؟» للفنانة سميرة سعيد يتميز بالجرأة وتناول قضايا مختلفة من خلال أغنياته، وهذا النهج يعكس شخصية سميرة التي اعتادت أن تكون سابقة لعصرها على مدار مشوارها الفني.

وأضاف «نضال» عبر برنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، على قناة النهار، أمس الاثنين، أن سميرة سعيد تستفز كل من يعمل معها في الصناعة لتقديم أفضل ما لديه، بما يتناسب مع رؤيتها الفنية.

وتابع أن العمل مع سميرة سعيد يمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لكونها فنانة استثنائية على مدار أكثر من 55 سنة، ليس فقط من حيث النجومية، وإنما أيضًا في الأفكار والجرأة وطرح الموضوعات والشكل الفني، واصفًا إياها بأنها رائدة موسيقى "البوب".

واستكمل أن الألبوم يضم 8 أغنيات طُرحت حتى الآن، على أن يُطرح عدد أكبر من الأغنيات في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن فريق العمل حرص على تقديم شخصية بصرية مختلفة لكل أغنية، بحيث يكون لها طابعها الخاص.

وضرب مثالًا بأغنية «تبا»، موضحًا أن فكرتها البصرية استُلهمت من كلمات الأغنية، من خلال ظهور سميرة سعيد وعيناها مغطاتان طوال الوقت، في إشارة إلى أنها لا ترى كل شيء، مشيرًا إلى أن سميرة كانت جريئة في خوض هذه الأفكار معه.

وحظي الألبوم الجديد للفنانة سميرة سعيد «ماذا ولو؟» بردود فعل واسعة وإشادات لافتة من نقاد وكتاب وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي؛ الذين احتفوا بالتجربة الغنائية الجديدة، مشيدين بجرأتها وتنوع اختياراتها الموسيقية وقدرتها على مواكبة التطورات الغنائية مع الاحتفاظ بشخصيتها الفنية.

ويضم ألبوم «ماذا ولو؟» 14 أغنية، ومن المقرر طرحه على مرحلتين، تضم الدفعة الأولى 8 أغنيات هي «ماذا ولو، تبًا، تيرارا، جدد، ريما، شارع بيننا، ناري نار، كبرت وخبت».

وتعتمد سميرة سعيد في الألبوم على مفهوم الألبوم البصري، بحيث تحصل كل أغنية على هويتها البصرية الخاصة، بدلا من الاكتفاء بطرح الأغنيات صوتيًا.