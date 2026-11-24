قال أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن كلا الاتجاهين بشأن بلوغ أسعار السوق العقاري مستويات تاريخية غير مسبوقة، وإرجاع الفجوة السعرية للموقع والخدمات واسم المطور، يمثلان واقعا في السوق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «إكسترا نيوز» أن السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في تسعير الوحدات العقارية نتيجة الارتفاع المستمر في تكلفة الخامات ومدخلات الإنتاج، فضلا عن تأثيرات سعر صرف الدولار.

ولفت إلى أن جزءا كبيرا من سعر العقار خلال الفترة الماضية كان بغرض التحوط ضد ارتفاع أسعار الفائدة وتغيرات سعر صرف الدولار.

وأوضح أن سابقة أعمال المطور العقاري وإنجازاته وحجم الإقبال على مشروعاته والشريحة المستهدفة تلعب دورا في تحديد سعر المتر، مشيرا إلى إمكانية رصد مشروعين سكنيين متجاورين يباع المتر في أحدهما بنحو 50 ألف جنيه بينما يصل في الآخر إلى 200 ألف جنيه، وذلك لاختلاف نوعية العملاء المستهدفين، وطبيعة المجتمع السكني، ومستوى القيمة المضافة والخدمات التي يقدمها كل مطور.