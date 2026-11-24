تحدثت منة الله حسن نافع الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، عن المشهد الذي جمع والدتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس في مسرحية «أنا وهو وهي»، حينما خرج عن النص طالبًا الزواج منها بقوله «تتجوزيني يا شوشو؟».



وقالت في تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إن والدتها فؤجت بتصرف المهندس رغم الإعجاب المتبادل بينهما، لافتة إلى أنها وافقت على طلبه بالزواج منها.



وأشارت أن شويكار شاركت مع المهندس في مسرحية «السكرتير الفني» قبل مشاركتها في مسرحية «أنا وهو وهي».



ولفتت إلى أن علاقة شويكار بالمهندس استمرت بعد انفصالهما وحتى وفاته في 2006، قائلة إنه اتصل بها قبل يومين من رحيله و«قال لها يا شوشو أنا نفسي آكل حمام محشي»، وأنها أعدته وأرسلته إليه.





واستكملت أنها توجهت مع ولدتها الراحلة إلى منزل المهندس عند وفاته، وأن شويكار جلست لمدة ساعة بجوار جثمانه داخل غرفته، قائلة: «أنا نصي مات».





وذكرت أن والدتها الراحلة لم تكن تحب العمل بالتمثيل، وكانت تتمنى أن تكون زوجة لديها الكثير من الأبناء، متابعة أنها كانت دائمًا تقول «أحب أبقى زوجة وعندي عيال كثير، وهذا كان أملها في الحياة».



