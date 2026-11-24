نفى المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إغلاق مصانع تركية في مصر وعودتها إلى بلادها بدعوى ارتفاع تكلفة العمالة والطاقة، مؤكدا أنها «عارية تماما من الصحة».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر» إن الاستثمارات التركية في مصر تشهد «زيادة قوية» خلال السنوات الثلاث الأخيرة ولا سيما العام الحالي.

وأوضح أن صادرات الملابس الجاهزة حققت أعلى نسبة نمو بين المجالس التصديرية العام الماضي بواقع 21%، وواصلت النمو هذا العام بنسبة 16% رغم التحديات العالمية، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى تركيا نفسها بنسبة 16% خلال العام الجاري لتسجل 380 مليون دولار.

ورد على الأسئلة المتعلقة بارتفاع تكاليف التشغيل في مصر مقارنة بتركيا، موضحا أن متوسط أجر العامل المصري شاملا المواصلات وكل شيء يتراوح بين 220 إلى 230 دولارا شهريا، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 850 يورو، كما يبلغ سعر الكهرباء في مصر نحو 5 سنتات للكيلووات مقابل 10 سنتات في تركيا، أي ضعف التكلفة في مصر.

وأضاف أن القطاع يستهدف الوصول بالصادرات إلى 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن ارتفعت الصادرات من 2.8 مليار دولار لتغلق العام الجاري عند 4.2 مليار دولار خلال عامين بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 20%.

وأشار إلى التوسع للمصانع التركية في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة والتي تضم حاليا أكثر من 12 إلى 13 مصنعا تركيا، فضلا عن ضم مستثمرين تركيين اثنين لأول مرة إلى تشكيل مجلس إدارة المجلس التصديري البالغ قوامه 18 عضوا تقديرا لثقلهم التصديري.

ولفت إلى أن أكبر شركة مصدرة للملابس الجاهزة من مصر شركة تركية يعمل بها نحو 14 ألف عامل، وأصدرت بيانا أكدت فيه حجم استثماراتها داخل السوق المصرية، معقبا: «لا توجد أي شركة خرجت من قطاع الملابس الجاهزة».

وكشف عن اجتماعه الأسبوع الماضي مع شركتين جديدتين تدرسان الاستثمار في مصر وترجيحه لهما التوجه إلى محافظات الصعيد للاستفادة من الحوافز الاستثمارية ووفرة الأيدي العاملة على غرار التجارب الناجحة في المنيا وبني سويف، منوها إلى دخول ما بين 10 إلى 12 مصنعا تركيا جديدا إلى مصر سنويا.