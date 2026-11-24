قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن نسبة الولادات القيصرية في مصر انخفضت إلى 65.5%، مقارنة بـ72% وفقًا لآخر نسبة معلنة سابقًا، مؤكدًا أن هناك تحسنًا لكنه لا يزال بطيئًا، وأن المعدل الحالي يتجاوز النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والمقدرة بين 10 و15% كحد أقصى.

وأوضح "عبد الغفار" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر يرجع إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بمقدمي الخدمة والمتلقين لها، من بينها عدم التوعية الكافية من بعض الأطباء بمخاطر اللجوء إلى القيصرية دون مبرر طبي، فضلًا عن جدولة موعدها، واعتقاد بعض السيدات أن الولادة الطبيعية أكثر إيلامًا، مع عدم إدراكهن للأضرار الصحية المحتملة للقيصرية.

وأشار إلى أن الولادة القيصرية عملية جراحية تحمل مخاطر صحية للأم، من بينها عدوى الجروح التي قد تصيب من حالتين إلى 7 حالات لكل 100 عملية، بالإضافة إلى النزيف وتلف الأعضاء المجاورة ومضاعفات التخدير، مضيفًا أن خطر وفاة الأم يرتفع بعد الولادة القيصرية مقارنة بالطبيعية، بمعدل حالة واحدة لكل 4 آلاف ولادة قيصرية، مقابل حالة واحدة لكل 25 ألف ولادة طبيعية، وفقًا للمعدلات العالمية.

وتابع أن مخاطر القيصرية قد تمتد إلى حالات الحمل المستقبلية، بسبب الندبة الرحمية التي تزيد احتمالات تمزق الرحم، فضلًا عن ارتفاع خطر الإصابة بالمشيمة المنزاحة، التي قد تستدعي استئصال الرحم لإنقاذ حياة الأم، إلى جانب طول فترة التعافي وزيادة احتمالات الإصابة بالجلطات الدموية، خاصة في الساقين.

واستكمل أن الولادة القيصرية قد تؤثر أيضًا على صحة الطفل، إذ تزيد احتمالات تعرض المولود لمشكلات التنفس، خاصة إذا تمت قبل بدء المخاض، نتيجة صعوبة تخلص الرئتين من السوائل، كما يفقد الطفل بعض الجراثيم النافعة التي يكتسبها خلال المرور عبر قناة الولادة، والتي تسهم في تعزيز مناعته.