- دقة التوقعات الحالية لفصل الشتاء لا تتجاوز 10%.. ونصدر توقعات موسمية قبل انطلاقه بأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية حاضرة في فصلي الخريف والشتاء، نتيجة لظاهرة «إل نينيو» التي تؤثر على أنماط الطقس حول العالم.

وأضافت في مداخلة هاتفية لقناة «الشمس 2»، مساء الإثنين، أن هذه الظاهرة تزيد وتيرة التغيرات المناخية التي أصبحت أمرًا واقعًا، لافتة إلى احتمالية أن يشهد فصل الشتاء أنماط طقس متغيرة فيما يتعلق بقيم درجات الحرارة أو معدلات الأمطار.

وأوضحت غانم، أن شتاء 2026-2027 ينطلق رسميا في 21 ديسمبر ويستمر حتى 21 مارس، وأن دقة التوقعات الحالية حوله لا تتجاوز 10%، باعتبارها مؤشرات أولية متغيرة نتيجة للتغيرات المناخية التي تؤثر بسرعة على أنماط الطقس.

وذكرت أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تُصدر بيانًا بالتوقعات الموسمية لفصل الشتاء قبل انطلاقه بأسبوع، مشيرة إلى أن الإحساس بالأجواء الشتوية يكون أكبر في شهري يناير وفبراير.

وفي سياق آخر، حذرت غانم، من كثافة الشبورة المائية غدًا، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والتي تمتد من الـ 4 فجرًا وحتى 10 صباحًا.