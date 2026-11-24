روى طه علي، فني مزلقان السادات بمحافظة بني سويف، تفاصيل إنقاذه طالبة من الدهس أسفل عجلات قطار، بعدما فوجئ بها تعبر المزلقان مسرعة دون الانتباه إلى قدوم القطار، قائلاً إنه لم يتردد في الاندفاع نحوها وإبعادها عن مسار القطار.

وأضاف "علي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين: "لقيت نفسي بجري على الطالبة، مبصتش للقطر، وروحت واخدها وجاري بعيد بيها عن القطر، وروحت مرمي على الأرض، بدون ما أتردد، لدرجة أن الأهالي قعدوا يشدوا فيا بس أنا ماانساقتش وراهم وكان كل هدفي وهمي إني أنقذها".

وتابع أنه يعتمد خلال عمله على اليقظة التامة ومتابعة حركة المواطنين خلال إغلاق البوابات، خاصة أن بعضهم قد يعتقد أن مرور قطار يعني خلو المزلقان من القطارات الأخرى، مضيفًا أنه يحرص على التدخل السريع لمنع أي شخص لا ينتبه إلى اقتراب القطارات من العبور.

واستكمل أنه سبق أن تعامل مع حريق اندلع على مسافة نحو 80 إلى 90 مترًا من موقع عمله قبل نحو 4 أيام، حيث أحضر جردل مياه وبدأ في إخماده، وتمكن من السيطرة عليه قبل امتداده إلى كشك كهرباء تابع للسكة الحديد وموتور التحويلة الموجود بجواره.

وأشار إلى أن تعليمات العمل تشدد على عدم ترك أي موقف خطر دون تدخل، ومحاولة إنقاذ المواطنين بقدر الإمكان، قائلًا: "الواحد بيحاول يقضي خدمته بأجمل وجه".

وكرّم كامل الوزير، وزير النقل، العامل طه علي، فني مزلقان السادات بمحافظة بني سويف، تقديرًا لشجاعته ويقظته وسرعة تصرفه في موقفين بطوليين خلال الأيام القليلة الماضية، جسّد خلالهما معاني الإخلاص والتفاني في العمل وحماية أرواح المواطنين وممتلكات السكك الحديدية، في إطار حرص الوزارة على تكريم النماذج المشرفة من العاملين بها.

وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن العامل نجح خلال أسبوع واحد في إخماد حريق نشب بالحشائش المجاورة لإحدى تحويلات السكك الحديدية، ومنع امتداد النيران إلى موتور التحويلة بجوار مزلقان السادات ببني سويف. كما تمكن، في موقف بطولي آخر، من إنقاذ حياة فتاة من الموت أسفل عجلات القطار المار بمزلقان السادات، بعدما سارع بسحبها بعيدًا عن القضبان قبل وصول القطار بلحظات.

وخلال التكريم، أشاد الوزير بشجاعة العامل ويقظته وسرعة تصرفه، مؤكدًا أنه نموذج مشرف لأبناء السكة الحديد، وقدوة لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل، وأن ما قام به يعكس شعوره العالي بالمسؤولية واستعداده للتضحية من أجل حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية.

وأهدى الوزير العامل شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لموقفيه البطوليين، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تزخر بالعديد من النماذج المخلصة التي تعمل ليلًا ونهارًا لخدمة المواطنين، مؤكدا أن تكريم هذه النماذج يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم الانضباط والإخلاص والتفاني في العمل، وتحفيز جميع العاملين على بذل أقصى الجهود لرفع معدلات السلامة والأمان.