قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن تحرك أسعار بعض السلع خلال الفترة الماضية يرتبط بطبيعة آليات السوق الحر وغياب التسعيرة الجبرية، موضحا أن السوق الحر يوفر ميزة التنافسية بين القطاعات، لكنه قد يُستغل من بعض الشركات تحت أي مبرر لرفع الأسعار بين يوم وليلة.

واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية عبر «إكسترا نيوز» بشائعة زيادة أسعار البنزين قبل نحو شهر وانعكاسها بالسلب على رفع التجار لأسعار السكر، مرجعا زيادة أسعار الزيت 18% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي إلى ارتفاع سعر الدولار نتيجة الاعتماد على الاستيراد رغم توافر المخزون الاستراتيجي.

ودعا إلى زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت لتعزيز القدرة على ضبط أسعارها، في حين تعتمد سلع مثل السكر - المنتج من قصب السكر والبنجر- والأرز على الإنتاج المحلي.

وأعرب عن رفضه نظام التسعيرة الجبرية نظرًا لما يترتب عليها من ظهور السوق السوداء، قائلا: «لا نريد تسعيرة جبرية، نحن مع السوق الحرة، لأن التسعيرة الجبرية تولد سوقا سوداء».

وأضاف أن الآلية لضبط الأسواق تكمن في إحداث التوازن والتنافسية من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن طرح كيلو السكر بسعر 25 جنيها في كل المنافذ الحكومية القريبة من المواطنين حتى لا يتحمل المواطن تكلفة مواصلات إضافية يفرض واقعا تنافسيا يجبر التجار والمحال على البيع بسعر يتراوح بين 26 أو 27 جنيها ويمنع أي محاولات لرفعه إلى 35 جنيها.