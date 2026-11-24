قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن كيلو الأرز يُباع بأسعار تتراوح بين 22 إلى 28 جنيها، والسكر بـ25 جنيها، والزيت بـ 50 جنيها، ضمن مبادرة «اليوم الواحد»، إلى جانب استمرار ضخ السلع في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأمان ومستقبل مصر لتحقيق التوازن في الأسواق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن التاجر يلتزم بالسعر المدون من المصنع أو المنتج ويتضرر مثل المواطن من ارتفاع الأسعار بسبب تآكل رأس ماله وتراجع القوة الشرائية.

ولفت إلى أن بعض التجار يتحملون تكاليف مرتفعة للإيجارات والتراخيص والكهرباء وفق طبيعة المنطقة مثل منطقة الشيخ زايد مقارنة بمناطق أخرى ويضطر للالتزام بالسعر المطبوع على السلعة.

وأشاد بمنظومة «كاري أون» لتطوير 40 ألف منفذ تمويني و«جمعيتي» وتوحيد الأسعار على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تجهيز 300 منفذ في محافظة الجيزة وإجراء المعاينات عليها تمهيدًا لافتتاحها لتعزيز استقرار السوق وإتاحة السلع.

وشدد أن السوق المصري يتمتع بمعيار الإتاحة الكاملة للسلع بما يكفي المواطنين والضيوف ويحقق فائضا للتصدير، قائلا: «توافر المنتج في حد ذاته إنجاز، وتوفير منتجات غذائية تكفي شعب مصر وضيوفه ونصدر منها في حد ذاته إنجاز».

وأكد عدم وجود ارتفاعات قادمة في الأسعار في ظل توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي 12 شهرا، معقبا: «حاليا مفيش أي زيادات خالص في الأسعار من وجهة نظري».

ولفت إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر ي واقتراب موسمي إنتاج قصب السكر في يناير وبنجر السكر في فبراير، فضلا عن بدء تراجع أسعار الدقيق 500 جنيه بعد ارتفاعه حوالي 2000 جنيه على مراحل بسبب شائعات زيادة البنزين.