قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إن منشآت صناعية في مدينة سيزران بمنطقة سامارا الروسية تعرضت لهجوم أوكراني بطائرات ‌بدون طيار (درونز) خلال الليل، وإن شخصا لقي حتفه في ضربة أوكرانية بطائرة درون استهدفت مدينة سامارا عاصمة المنطقة.

وقال فياتشيسلاف فيدوريشيف حاكم منطقة سامارا على مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الدفاع الجوي في المنطقة أسقطت 145 طائرة درون أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وكتب على منصة ‌فيكونتاكت، ⁠وهو الموقع الروسي المماثل لفيسبوك "هناك عواقب على الأرض يمكنكم رؤيتها بأنفسكم. لكن دعوني أذكركم بأنه يجب ألا تفعلوا ما يصب في صالح العدو. لا تنشروا أي صور ⁠أو مقاطع فيديو تظهر آثار الهجوم"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتضم سيزران وسامارا، الواقعتان على نهر الفولجا، ثلاث مصافي نفط رئيسية.

وتراجعت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية إلى حد ما بعد إعلان الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أكتوبر وقف إطلاق النار في مجال الطاقة. لكنها عادت ⁠لتتصاعد بشكل حاد منذ نهاية الشهر الماضي.

وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء بالرد على الضربات الأوكرانية.