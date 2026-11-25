أفاد ديمتري أنتونوف، رئيس مجلس الأعمال للتعاون مع أفغانستان، التابع لغرفة التجارة والصناعة الروسية، بأن روسيا توصلت إلى اتفاقيات لتزويد أفغانستان ببضائع روسية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.

ونقلت وكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن أنتونوف القول، إن "هذه الاتفاقيات تم التوصل إليها خلال منتدى الأعمال الروسي الأفغاني في كابول، عقب زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك للعاصمة الأفغانية".

وأوضح أنتونوف أن مجلس الأعمال أيد اقتراح أوفيرتشوك، بإنشاء قنوات اتصال بين الحكومة الأفغانية واللجنة الاقتصادية الأوراسية بشأن اللوائح والمعايير الفنية.

وقال أنتونوف: "نرى أن اقتراح أليكسي أوفيرتشوك يأتي في الوقت المناسب وله أهمية بالغة، لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي. إن إقامة مثل هذه الصلات من شأنه أن يتيح مناقشة القضايا العملية التي تواجهها الشركات خلال عمليات التسليم المتبادل".