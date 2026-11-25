دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى تفهم الخلافات التي شهدتها المفاوضات داخل ائتلافه الحاكم، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشأن ميزانية العام المقبل.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال المناقشة العامة حول ميزانية عام 2027 في البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء: "عملية إعداد هذه الميزانية لم تكن بالتأكيد جديرة بجائزة للجمال... نادرا ما يكون النجاح في الديمقراطية أشبه بالفوز في مسابقة للجمال"، مشددا في الوقت نفسه على أن النتيجة "يمكن الدفاع عنها في ظل الظروف التي نمر بها".

وقال المستشار إن عمليات اتخاذ القرارات الديمقراطية تجرى "على مسرح مفتوح"، وأضاف: "وهذا ما يميز ديمقراطيتنا"، موضحا أن قانون الميزانية "يراعي المخاوف التي تنتاب كثيرا من الناس في بلادنا، وكذلك المخاوف الصادرة عن توجهات مختلفة تماما". لكنه أقر قائلا: "غير أن الميزانية لا تجيب بعد عن جميع المسائل المتعلقة بالسياسة المالية التي ستواجهنا في السنوات المقبلة".

وتبلغ ميزانية عام 2027 نحو 560 مليار يورو، لتسجل بذلك أكبر حجم لها على الإطلاق. غير أن الميزانية تثير هذه المرة جدلا واسعا بشكل خاص، واضطر الائتلاف الحاكم إلى إعادة التفاوض بشأنها بعد الجولة الختامية في لجنة الميزانية، بعدما أصر ميرتس على إدراج خفض ضريبة الكهرباء للجميع. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على ميزانية عام 2027 بعد غد الجمعة.