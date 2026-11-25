أعلنت إيران اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات جديدة على متن ناقلتي نفط في مضيق هرمز، فيما تظل التوترات في الممر البحري محتدمة ، بعد نحو تسعة أشهر من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني – الذي يتمتع بنفوذ كبير- في بيان إن سفينتين اصطدمتا بألغام بحرية في المضيق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتسن في البداية التحقق من المزاعم بشكل مستقل.

وكانت البحرية الإيرانية حذرت شركات الشحن من استخدام مسارات "غير مصرح بها" عبر المضيق ومن إيقاف تشغيل أنظمة تتبع مواقع سفنها.