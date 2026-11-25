عادت طائرة تابعة لشركة «الاتحاد للطيران» إلى أبوظبي، بعدما تعذّر عليها الوصول إلى تل أبيب، إثر محاولتين فاشلتين لمواصلة رحلتها يوم الثلاثاء.

وذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الأربعاء، أن بيانات تتبع الرحلات الجوية أظهرت أن الرحلة رقم «EY599»، التي أقلعت من أبوظبي الساعة 9:40 صباحًا، حاولت التوجه غربًا مرتين، الأولى فوق المملكة العربية السعودية والثانية باتجاه البحرين، قبل أن تضطر إلى العودة.

من جانبها، أوضحت شركة «الاتحاد للطيران»، في بيان نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن تغيير مسار الرحلة جاء بسبب إغلاق المجال الجوي البحريني، في ظل الهجمات الإيرانية المستمرة.

وأضافت الشركة أن الطائرة اضطرت إلى تغيير مسارها عبر الأجواء السعودية، لكن كمية الوقود المتاحة لم تكن كافية لإكمال الرحلة عبر المسار البديل. كما أن مواصلة الطيران إلى تل أبيب كانت ستؤدي إلى تجاوز الحدود المقررة لساعات عمل الطاقم وفترات راحته وفق لوائح الطيران.

وبناءً على ذلك، تقرر إعادة الطائرة إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي، للتزود بالوقود أو استبدالها بطائرة أكبر، إلى جانب تغيير طاقم الطيران، قبل استئناف الرحلة إلى تل أبيب، وفق ما نشره الموقع العبري.