اتهم وزير المالية الإسرائيلي، ورئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، أطرافًا سياسية بالاعتماد على دعم أحزاب وصفها بأنها مؤيدة للإرهاب ومعادية للصهيونية، محذرًا من أن أي حكومة تستند إلى دعمها ستظل وصمة عار في تاريخ إسرائيل.



وحسبما أفاد موقع «يورونيوز»، قال سموتريتش، في تدوينة عبر صفحته بمنصة «إكس»، الأربعاء، ردًا على تصريحات رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، إن التلاعب بالألفاظ لن يمحو ما وصفه بالعار، معتبرًا أن أي حكومة لا تحظى بدعم 61 عضوًا بالكنيست من أحزاب تؤيد وجود إسرائيل دولةً يهودية، تعتمد على مؤيدي الإرهاب المعادين للصهيونية، وتضع إسرائيل في صف أعدائها.



وأضاف أن كل من يشارك في تشكيل مثل هذه الحكومة سيُخلّد اسمه في تاريخ إسرائيل بالعار، مشيرًا إلى وجود بديل يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية يهودية واسعة ومستقرة.



وأعرب سموتريتش عن أسفه لما وصفه بتفضيل بعض الأطراف التعاون مع الأعداء بدلًا من العمل مع أبناء شعبهم.

وكان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، قد قال في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه لن يتفاجأ إذا تبين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يستخدمان جهازي الموساد والشاباك للتنصت على قادة «كتلة التغيير» وجمع معلومات عنهم، في إطار محاولات لمراقبتهم.



وأضاف ليبرمان، أنه يتوقع إمكانية تشكيل حكومة ذات أغلبية يهودية واضحة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين حزبه وحزب «يشار»، بقيادة المكلف بتشكيل الحكومة جادي آيزنكوت.



وأوضح أن المفاوضات مع حزب «يهدوت هتوراه» الديني الحريدي تشهد تقدمًا، وأن ممثلي الحزب حصلوا على موافقة الحاخامات للمضي فيها، لافتًا إلى ضرورة أن يتضمن الاتفاق قانونًا لتجنيد الحريديم يستجيب لاحتياجات الجيش الإسرائيلي ويحظى بموافقة رئيس هيئة الأركان والمحكمة العليا.

وتشير التقديرات إلى أن التوصل إلى اتفاق مع «يهدوت هتوراه» قد يمهد لانضمام حزب «شاس» الحريدي أيضًا، بما يرفع عدد مقاعد الائتلاف إلى 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست.



وفي المقابل، انتقد ليبرمان المفاوضات الجارية مع حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو، معتبرًا أن اللقاءات معه تمنحه شرعية سياسية، ومؤكدًا أنه لا يرى أن الدخول في مفاوضات معه كان خطوة صائبة.



وشدد على ضرورة تحمل نتنياهو المسؤولية عن إخفاق السابع من أكتوبر 2023، وما وصفه بالكارثة السياسية التي أدت إلى عزلة إسرائيل دوليًا.



وكان آيزنكوت وليبرمان قد اتفقا، مساء الثلاثاء، على توقيع اتفاق ائتلافي ينقل التعاون بين حزبيهما إلى إطار مكتوب، تمهيدًا لاحتمال مشاركتهما في حكومة واحدة، دون أن يعني ذلك حسم تشكيل الحكومة أو تركيبتها.



وفي المقابل، أعلن حزب «الديمقراطيين»، بقيادة يائير جولان، وقف محادثاته مع حزب آيزنكوت، احتجاجًا على مفاوضاته مع «الليكود» بشأن تشكيل حكومة وحدة، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية.



ومن المقرر أن تعقد فرق التفاوض بين «يشار» و«الليكود» اجتماعها الثالث، الأربعاء، وسط ترجيحات بأن تتناول المباحثات آلية التناوب على رئاسة الحكومة، وهوية الشركاء المحتملين في الائتلاف، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023.



خلافات تعرقل تشكيل الحكومة

ويواجه آيزنكوت صعوبات في تشكيل الحكومة بسبب عدم امتلاك الأحزاب الأربعة المنضوية في معسكره الأغلبية البرلمانية المطلوبة، إذ يبلغ مجموع مقاعدها 48 مقعدًا، ما يجعلها بحاجة إلى دعم قوى سياسية أخرى للوصول إلى عتبة 61 مقعدًا.



وتضم «كتلة التغيير» أحزاب «يشار» بقيادة آيزنكوت، و«معًا» بقيادة نفتالي بينيت، و«إسرائيل بيتنا» برئاسة ليبرمان، و«الديمقراطيين» بقيادة جولان.



وتتباين مواقف قادة هذه الأحزاب بشأن تشكيل الحكومة؛ إذ يفضل بينيت تشكيل حكومة وحدة مع «الليكود» برئاسة نتنياهو، بينما يدفع ليبرمان نحو التحالف مع الأحزاب الحريدية، في حين يرفض جولان مشاركة نتنياهو، ويفضل تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية التي تمتلك 19 مقعدًا في الكنيست.



وتزداد التحديات أمام آيزنكوت مع اقتراب انتهاء مهلة التكليف الممنوحة له من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا.