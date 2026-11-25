سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه، فى البنوك المحلية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بنحو 12 قرشا.

وسجلت العملة الأمريكية في تعاملات بنكي الأهلي المصري ومصر 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع، مقابل 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس.

وزاد الدولار في تعاملات كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية ليصل إلى 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع، بدلا من 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس.

كما صعدت العملة الخضراء في تعاملات بنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي" بنسبة 0.29% مسجلة 54.31 جنيه للشراء، و54.41 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي عند 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

بينما كان أقل سعر للدولار في تعاملات البنك العقاري المصري العربي عند 54.10 جنيه للشراء، و54.20 جنيه للبيع.