أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تشديد الرقابة والمراقبة على مضيق هرمز، مؤكدًا رفع مستوى جاهزية القوات المسلحة، بما يشمل الجيش والحرس الثوري، وتعزيز قدراتها الدفاعية في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن المتحدث باسم الجيش العميد محمد أكرمينيا، قوله خلال اجتماع مع قادة وأفراد القوات الجوية، إن جاهزية الجيش ارتفعت مقارنة بالفترات السابقة، مشيرًا إلى أن الرقابة على المضيق تُشدد تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وحذر أكرمينيا، السفن العابرة للمضيق من مخاطر الملاحة دون تنسيق مسبق مع القوات المسلحة الإيرانية، مدعيًا أن سفنًا عبرت الممر المائي خلال الأسابيع الأخيرة من دون تنسيق، واجهت مخاطر أكبر واصطدمت بألغام.

ودعا المتحدث العسكري السفن إلى التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان عبورها مضيق هرمز بأمان، مؤكدًا أن الجيش عزز قدراته على مراقبة المنطقة من خلال إدخال أنظمة جديدة وتطوير الأنظمة القائمة وتحسين تنظيمه القتالي، وأن هذه الإجراءات ستتواصل.

وفي سياق آخر، قال أكرمينيا إن ما وصفه بـ«العدو» سعى إلى تحقيق أهداف تتجاوز الملفات النووية والإقليمية والصاروخية، منوهًا أن هذه الملفات كانت ذرائع لمهاجمة إيران، وأن طهران تمكنت من إحباط تلك المخططات.

كما أشار إلى أن المواجهة الحالية مع الولايات المتحدة تتخذ طابعًا هجينًا، وتشمل أبعادًا عسكرية وسياسية واقتصادية، موضحًا أن مستوى التركيز على كل بُعد يتغير وفقًا للظروف والأهداف.