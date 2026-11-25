انتقد الإعلامي أسامة كمال المفاوضات الجارية بين حزب «ياشار» بقيادة جادي أيزنكوت وحزب «الليكود» بقيادة بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، معتبرًا أنها تكشف التناقض بين الخطاب الانتخابي ومسار مفاوضات الائتلاف.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc» مساء الثلاثاء، أن أيزنكوت حصل على تكليف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، لكنه لا يملك بمفرده أغلبية الـ61 نائبًا المطلوبة في الكنيست، ما دفعه إلى التفاوض مع قوى سياسية مختلفة.

وأشار إلى أن وفدي «ياشار» و«الليكود» جلسا لساعات لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة رغم الخلافات السابقة بين الطرفين، متوقفًا خصوصًا عند النزاع بشأن رئاسة الحكومة ومستقبل مشاركة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال كمال ساخرًا عن المشهد: «رئيس وزراء مكلف رايح يقعد مع رئيس وزراء المفروض إنه بقى سابق.. ويسأله يرضيك إيه؟ فالتاني يرد عليه ويقوله يرضيني إنك متبقاش موجود»، قبل أن يتساءل: «بذمتكم ده تغيير ولا شبه التغيير؟».

وكانت مفاوضات بين الحزبين استمرت أكثر من 4 ساعات يوم 22 نوفمبر دون التوصل إلى اتفاق، مع استمرار الخلاف على قضايا بينها رئاسة الحكومة ومشاركة بن غفير ولجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر والتجنيد.

ويملك معسكر أيزنكوت 48 مقعدًا، بينما يملك معسكر نتنياهو 53 مقعدًا، في حين تشغل القائمتان العربيتان 19 مقعدًا؛ وحصل أيزنكوت على تكليف تشكيل الحكومة مع مهلة تمتد حتى 6 ديسمبر، قابلة للتمديد.