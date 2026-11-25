قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار والوضوح تستمر حتى اجتماع مجلس الاحتياطي الفديرالي الأمريكي، والقرارات الصادرة عنه، ديسمبر المقبل.



وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع بقناة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إلى الضغوط التي واجهها الذهب مؤخرًا، نتيجة لتشدد الفديرالي الأمريكي في اجتماعه السابق أكتوبر الماضي، وجاذبية الدولار والسندات الأمريكية، بالإضافة إلى الاتجاه لبيع الذهب توفيرًا للسيولة.



وأوضح أن الذهب معدن عالمي، وأن سعره في السوق المحلي يتأثر بـ3 عوامل هي: السعر العالمي، وعوامل العرض والطلب، وسعر صرف الدولار.



وفيما يتعلق بتراجع معدلات شراء الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بـ2025، ذكر ميلاد أن جاذبية الذهب كملاذ استثماري ارتفعت خلال 2025 نتيجة لارتفاع سعره بنسبة تتجاوز الـ60% بنهاية العام.



وتابع أن أسعار الذهب بلغت ذروتها في يناير 2026، ثم بدأت بالانخفاض ما انعكس على الإقبال على الشراء، معلقًا: «نحن بين قوسين أو أدنى من القاع تقريبا».



واستكمل أن أسعار الذهب المنخفضة حاليًا جاذبة للشراء، متوقعًا استقرار أسعاره على المدى البعيد، ومشيرًا إلى أن تذبذب سعر صرف الدولار بالبنك المركزي منع انخفاض أسعار الذهب داخل السوق المحلي لمستويات أدنى.



وأضاف: «لو كنّا مثلا ثابتين على الدولار بـ 50 جنهًا كنّا هنسمع أسعار أدنى من التي نسمعها دلوقت، النهاردة الدولار بـ54 وبالتالي لأن الذهب مقوم بالدولار فإحنا بنترجم السوق المحلي نتيجة لسعر الدولار في البنك المركزي».