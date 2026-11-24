• حميدتي وشقيقه تعمّدا الظهور بمظهر الساذج أمام البشير لتمرير مخططهما.. وحاشية الرئيس خدعته

• قضيت 17 شهراً في زنزانة الـ VIP لم يمكث فيها الترابي ولا قوش أكثر من عدة أشهر

• حميدتي وشقيقه أصرّا على اعتقالنا في سجون الدعم السريع.. والجيش السوداني رفض

• بعد استقالة بن عوف تأكدت أن حميدتي وحلفاءه يديرون كل ما يجري في السودان

• البشير اتخذ الدعم السريع درعًا لحمايته من انقلاب الجيش وقلّص نفوذ القوات المسلحة لصالحه

• البرهان أول من التقيته بعد خروجي من السجن.. ونصحته بتسريح حميدتي وشقيقه أولًا

• رفضت رئاسة مبادرة نداء أهل السودان وقلت حميدتي سيقاتلنا قتالاً مستميتاً

• عبدالرحيم دقلو زار تل أبيب أكثر من مرة.. وأطراف إقليمية أعدت حميدتي لخلافة البشير

• عقب خروجي من السجن زرت البشير في كوبر سراً.. والزيارة أغضب حميدتي وطالب البرهان باعتقالي مجددا

• لست إسلاميًا منظمًا.. وجذوري تعود إلى الحزب الاتحادي ولم تجمعني بالإنقاذ سوى الوطن

• لن نسمح بانفصال دارفور.. ونبذل جهود لتوحيد القبائل في ملتقى جامع لمساندة الجيش

• الدعم السريع حاول اغتيالي في مستريحة.. والجيش السوداني أنقذني بالمسيرات

• الدعم السريع أصبح قوات أجنبية.. وطالبت بسحب الجنسية من آل دقلو



بعد أن كشف كواليس صعود حميدتي وعلاقته بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، ينتقل الشيخ موسى هلال، رئيس مجلس الصحوة الثوري وزعيم قبيلة المحاميد بإقليم دارفور، إلى محطات أكثر تعقيدًا في مسار الصراع مع قوات الدعم السريع، مستعيدًا تفاصيل سجنه، وما يقول إنه حذّر منه بشأن طموحات حميدتي وشقيقه عبدالرحيم دقلو.

وفي الحلقة الثانية من حوار خاص أجرته "الشروق" من العاصمة الخرطوم، يروي هلال تفاصيل لقائه الأول مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عقب خروجه من السجن، والنصيحة التي قال إنه قدمها له بشأن حميدتي وشقيقه، كما يتحدث عن تطورات المواجهة مع الدعم السريع، ومحاولة اغتياله في مستريحة، وما يصفه بوجود دعم خارجي للقوات، متطرقًا إلى اتهامات بشأن صلات عبدالرحيم دقلو بإسرائيل.

وبينما تتواصل الحرب في السودان، يتمسك هلال برفض انفصال دارفور، ويتحدث عن جهود لتوحيد القبائل في ملتقى جامع لمساندة الجيش، في وقت يطرح فيه تساؤلات بشأن مستقبل قوات الدعم السريع ووحدة البلاد، فما تفاصيل هذه المحطات؟ وكيف يرى مآلات الصراع الراهن؟ وإلى نص الحوار:

• ماهي أبرز كواليس فترة الاعتقال؟

- تم حبسي انفرادي في زنزانة تُسمى بالـ "vip" لمدة 17 شهراً، وأحد الضباط قال لي أن حسن الترابي وصلاح قوش لم يمكثوا بهذا الحبس أكثر من 7 شهور، وأني قضيت أطول مدة بها، وكنت ممنوع من لقاء آي شخص حتى أولادي الأربعة المحبوسين معي، لدرجة أنه كان هناك شكوك لدى الأهل بأنه تم تصفيتنا، وبعد 7 أشهر من الاعتقال تم تشكيل محكمة عسكرية لنا، وخلال تلك الفترة حميدتي وشقيقه أصروا على أن يتم اعتقالنا في سجون الدعم السريع، لكن الجيش رفض ذلك.

بعد اندلاع الثورة تم نقلنا من سجون القيادة العامة، إلى سجون جهاز الأمن خوفا علينا من أن يتم تصفيتنا داخل القيادة بواسطة حميدتي، وبعد استقالة بن عوف، تأكدت أن كل تلك الأحداث التي تشهدها البلاد يديرها "حميدتي وحلفاءه".

• برأيك لماذا وثق البشير بحميدتي إلى الحد الذي أطلق عليه لقب "حمايتي"؟

- البشير لقبه بـ "حمايتي"، وقال "أفضل قرار اتخذته في حياتي هو إنشاء الدعم السريع"، لأن البشير تم تضلليه من عدة جهات وإذا كان يعرف حقيقته لم ولن كان يمكنه للوصول إلى مرحلة نزعه هو شخصياً من السلطة، فقد تم تضليل البشير من "عوض بن عوف، الهادي سالم، وطه عثمان، عبدالغفار الشريف، وحسبو عبدالرحمن،"، وخلال الفترة الأخيرة من حكمه لم يسمحوا له بأي فرصة لمعرفة الحقيقة، البشير كان لديه مخاوف كبيرة من انقلاب الجيش عليه ولذلك كان يحتمي بالدعم السريع كدرع له لحمايته، كما كان يعمل على تقليص نفوذ الجيش ومخصصاتهم، وكل أشكال الدعم كان يتم توجيها لقوات الدعم السريع أملاً في الحماية الشخصية، وكان يرى أنهم مجرد عرب آتى بهم من الصحراء وليس لديهم طموح، وحميدتي وشقيقه وحلفاءه كانوا يتعمدون أن يراهم البشير بهذا المظهر الساذج حتى يتمكنوا من الوصول لأهدافهم.

• هل مشاركة الدعم السريع في عاصفة الحزم منحته الفرصة لتكوين شبكة علاقات إقليمية؟

- بالطبع.. فقد استغل حميدتي هذا الأمر في توطيد علاقاته مع عدة أطراف في المنطقة، ومن جانب آخر، والدول الإقليمية الراعية له الآن، وجدت ضالتها فيه لتنفيذ المشروع الصهيوني لتفكيك وتدمير السودان، وبدأت في استيعابه والعمل معه بصورة سرية، ليكون خليفة لنظام الإنقاذ، وعبدالرحميم دقلو زار تل أبيب أكثر من مرة، لكن على الصعيد الداخلي، الأطماع في السلطة من كل طرف أدت أن يستغل كل شخصا منهم للآخر ليكون بديلاً للبشير، وعندما جاءت اللحظة الحاسمة خلال الثورة أصبح الدعم السريع هو القوة العسكرية المهيمنة على المشهد.

فقد تم تخويف بن عوف وأجبروه يتنازل خلال 24 ساعة فقط عن منصبه، لاسيما أن منزله في المهندسين بأم درمان كان حراسه من الدعم السريع، وقوش أيضاً قاموا بتخويفه، وهيمنوا على الموقف، وبطريقة أو بآخرى حميدتي كان من المفترض أن يكون الرئيس عقب سقوط البشير، لكنهم بدأوا في التفكير لتكوين جسم حليف ومقبول لدى الشارع.

وقوات الدعم السريع كان وجودها بسيط في الخرطوم، لكن تم استدعائهم قبل سقوط البشير وجاءت القوة الكبيرة من شمال دارفور، بغرض إرهاب الشارع والشعب والجيش أيضاً، وقت الثورة.

وبعض المستشارين لحميدتي نصحوه بأن لا يقدم نفسه للشعب مباشرة، ولابد أن يحتمي بالقوات المسلحة ويتصدر المشهد رجل من الجيش، وتم التوافق على اختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري وحميدتي نائباً له، وذلك بعد رفض الأخير وشقيقه للفريق كمال عبدالمعروف، والفريق هاشم عبدالمطلب.

موسى هلال خلال حواره مع الشروق

• وما هي أدوات نفوذهم في تلك المرحلة لفرض كل ذلك؟

- البندقية، والسلاح، التي حطموا بها الدولة، فهي بندقية غشيمة ليس لديها أي فهم، أو حنكة سياسية.

وعقب سقوط البشير، بدأ حميدتي عبر أمواله الضخمة يسعى لخلق نفوذ شعبي واجتماعي له، عبر الزيارات الإجتماعية واستقطاب الرموز، والقيام بزيارات خارجية يمثل فيها الدولة، ومظاهر جميعها توحي بأنه هو الرئيس الفعلي للبلد.

كما سعى لتضخيم قواته وزيادة عدد المجندين، وتسليحها، واستلام قواته لمعسكرات جهاز الأمن، وأرسل ضباطه للتدريب في الخارج، لدرجة أنه أرسل بعضهم لدراسة علوم الطيران الحربي، فعندما تولى حميدتي منصب النائب الأول كانت قواته حوالي 30 ألف فقط، وفي لحظة الحرب كان عددهم يصل لقرابة الـ 120 ألف.





• البعض وصف خروجك من السجن عام 2021 بـ "الصفقة السياسية".. فما هي الحقيقة؟

- المحكمة العسكرية لم تجد آي أدلة على إدانتي قانونياً، وهيئة الدفاع عني برئاسة الفريق عبدالوهاب البيلي أكدوا للمحكمة أن الشيخ موسى إذا تم محاكمته لسنوات لن يجدوا ما يدينه قانونيا، هذا بجانب أن الأمر بدأ يأخذ طابع قبلي، لاسيما عقب خروج عدة مظاهرات تطالب الإفراج عني، من أبناء المحاميد الذين يستخدمهم الدعم السريع الآن في الحرب الراهنة، وبسبب هذه الضغوط بدأ حميدتي وشقيقه في فتح خط للحوار معي، وجاء عبدالرحيم دقلو إلى السجن والتقى بي وكان منفعلاً للغاية، فطلبت من الوفد المرافق أن تكون جلستنا منفردة، وقلت له أن الفريق البيلي طالب البشير قبل سقوطه، في حضور بن عوف، أن ينهي تلك القضية لعدم وجود ثغرات قانونية بها ضدي، ودعنا نبرم مصالحة بينه وبين آل دقلو، فاستبق بن عوف الرئيس بالرد قائلاً: "ومن قال لك أننا نرغب في إجراء مصالحة أو شطب القضية؟" ولم يرد البشير بحديث مختلف.

والبيلي أبلغني بذلك منذ فترة وتستطيع التأكد من تلك الرواية، وأضافت له أن ما جرى في مستريحة كان به خسائر لأبناء دارفور وحاولت أن استميله بالذكاء والعاطفة، فهدأ انفعاله، وعاد إلى الفريق البيلي وطالبه بالقسم على المصحف بأن الرواية صحيحة وقد كان، كما قام عبدالرحيم بالقسم أيضاً بأنه هو وحميدتي اتفقا على معالجة تلك القضية وملتزمين بذلك.

وبالفعل تم تشكيل لجنة لإخراج المشهد بصورة تُعالج كل صورتهم المجتمعية بشأن الأحداث الماضية، ومن ثم تم نقلي أنا وأبنائي إلى مباني معتقلات في كرري، ومن هنا اختلفت المعاملة معنا تماماً، وتم الإفراج عننا باعتبار أن ذلك تم بموافقتهم.

• ماذا عن كواليس لقاءك بالبرهان عقب خروجك من السجن؟

- خلال اللقاء حذرت البرهان من قيامه إحالة كبار الضباط إلى المعاش بإيعاز من حميدتي، ونصحته بأن أي كشف جديد يأتي لك منه يضيف إليه حميدتي وشقيقه، وعين بدلاً منهما ضباط كفء، لأن مستقبلهم خطر على البلد.

• منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وحتى إعلان موقفك الداعم للجيش في 2024، لماذا تأخرت كل هذه المدة في إعلان موقفك؟

- برغم كل الأحداث سالفة الذكر منذ 2017 وحتى 2023، موقفي داعم للجيش، وخط اتصالي معهم لم ينقطع، وكذلك خط الاتصال بيني وبين أبنائي من مجلس الصحوة في ليبيا لم ينقطع، وكل ذلك بعلم الجيش والاستخبارات، وعقب خروجي من السجن أول شخص قابلته كان الفريق البرهان، ولكن لم يكن بصفقة مع الجيش كما قيل وقتها، وأول لقاء جماهيري عقدته في الدندر طالبت فيه بدمج الدعم السريع في الجيش مما أثار غضب حميدتي وشقيقه عبدالرحيم، ورغبتهم في إيداعي بالسجن مرة آخرى.

• ما كواليس زيارتك لعمر البشير بعد سقوط نظامه؟

- لقد طلبت من الفريق البرهان وحميدتي زيارة البشير في السجن، ولكن طلبي لم يحظى باهتمامها، ولذلك كان آخر طريق لي للوصول عبر ابن شقيقة البشير، بعد أن حصل على تصريح من المحكمة للمقابلة، والتقيت بهم في سجن كوبر بأعجوبة.

وعند وصولنا إلى مدير السجن طلب مني ابن شقيقة البشير، عدم الانتظار في مكتب المدير، وأن نتجه مباشرة للقاءهم حتى لا يتسرب الخبر وتنقطع الزيارة.

وهدفي من الزيارة كان "أخلاقياً"، فلم أفكر في أنهم كانوا السبب في اعتقالي، وحميدتي كان غاضبا من تلك الزيارة بعد ما علم بها، وطلب من البرهان اعتقالي مرة آخرى، فقال له "دي زيارة اجتماعية وليس هناك سبب لاعتقاله مرة آخرى".

• ما هي كواليس تأسيس مبادرة "نداء أهل السودان" عام 2022؟

- الاجتماعات التي كانت تتم في منزلي عقب خروجي من السجن، كان معظمها اجتماعات سياسية، وفكرة المبادرة تكونت في منزلي، وكان المقترح أن أكون رئيساً لها ولكني رفضت، وقلت لهم " إذا تعينت رئيسا للمبادرة، حميدتي سيقاتلنا قتالا مستميتا"، واقترحت أن نذهب برئاسة المبادرة لمولانا الراحل الشيخ الطيب الجد لعدة اعتبارات سياسية واجتماعية.

• لكن المبادرة تعرضت لانتقادات وقتها، ووصفت بأنها مبادرة الإسلاميين؟

- مطلقاً.. لم تكن مبادرة الإسلاميين، بل كانت مبادرة وطنية وهدفها كان طرد بعثة اليونيتامس ورئيسها فولكر بيرتس، ومهاجمته لأنه كان يدير العمل السياسي في البلاد، والاتفاق الإطاري كان مشروعاً أجنبياً، والإسلاميين استغلوا الفرصة فقط.

• هل شعرت بأنك تعرضت للظلم من جانب الإسلاميين خلال فترة حكمهم؟

- ليست لدي علاقة بالإسلاميين، غير الوطن، وجذوري أنا وعائلتي تنتمي إلى "الحزب الاتحادي"، ونظام الإنقاذ فرض نفسه، ونحن مشينا مع القطر، وأيدلوجيتي وأفكاري لا تتشابه مع التنظيم، فأنا لست إسلامي منظم، ولا أنتمي لهم أيدلوجياً.

• من أطلق الرصاصة الأولى في الحرب؟

- حميدتي هو من أشعل الحرب، وكانت لديه قبل 15 أبريل بسنوات، مساعي لتغيير الأوضاع والاستيلاء على السلطة، وليس الإسلاميون كما يدعي، هذه حرب عبثية جدًا، لا يمكن أن يقدم عليها أو يصنعها شخصا واعيا، وإنما أشعلها حميدتي بتوجيه مباشر من الدول الراعية له.

وقبل اندلاع الحرب، وبعيدًا عن الخلفية التاريخية، حرك حميدتي قوة من الزُرُق في دارفور، ضمت دبابات ومجندين وطلابًا حربيين، بلغ عددهم قرابة 6 آلاف شخص، ووصلت هذه القوة إلى الخرطوم ومروي، وكل ذلك حدث قبل الحرب، وكانت هذه التحركات بمثابة إعلان للحرب، والطلقة الأولى لم يطلقها الجيش، وإنما خرجت من الطرف الآخر.

فالجيش بدأ في إنشاء مرتكزات دفاعية، بينما كان الدعم السريع يُنشئ مرتكزات هجومية، واستمر هذا الوضع لأكثر من شهرين قبل الحرب، وكان هناك مرتكز بالقرب من منزل حميدتي، بهدف مهاجمة منزل البرهان في القيادة العامة.

والمدينة الرياضية كانت بالقرب من منزلي، واللواء مضوي، مدير الاستخبارات سابقاً لدى الدعم السريع، هو السبب في الطلقة الأولى، فقد أرسل مضوي ضابطًا إلى مرتكز الجيش لطلب سحبه، لكن الضابط رد عليه بأنه ليس المسؤول عن المرتكز، فقال له مضوي "خلاص، خليه يجيني"، وبعد ذلك، أجرى مضوي طوافا على المرتكز، والتقى العقيد المسؤول، الذي قال له إن تعليماته لا تصدر له عن مضوي، وإنما عن القيادة العامة. وعلى الفور، وقعت المواجهة، وأُطلقت النيران على القوة، واحترقت عربة مضوي، وبدأت الفتنة التي أشعلت الحرب.

• كيف تقرأ مستقبل قوات الدعم السريع في السودان، في ظل الانتهاكات التي ارتكبتها في حق المواطنين، وما رؤيتك للمشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة؟

- قوات الدعم السريع أنشأها مسؤولون في نظام الإنقاذ، لكنها أصبحت كيانًا يسعى إلى فرض مشروعه الخاص، ووصلت إلى مرحلة لم يعد فيها مشروعها مرتبطًا بمستقبل السودان، بل أصبحت قوات أجنبية بداية من قيادتها وتوجهاتها، خاصة أن انتماء بعض قياداتها إلى السودان حديث، وجاء عن طريق التجنّس وليس بالميلاد.

كما خضع الدعم السريع لمشروع خارجي يستهدف تفكيك السودان ونهب ثرواته، كما استعان بمرتزقة من دول الجوار، وحتى الشباب السودانيون الذين يقاتلون في صفوفه، أرى أن كثيرين منهم صغار السن ومضلَّلون.

وعندما تقول قوات الدعم السريع إنها تحارب "دولة 56"، فهذا يعني، أنها تحارب السودان بتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله، مستعينة بأطراف وأجهزة خارجية، ولذلك، لا أعتقد أن الدعم السريع، بقيادته الحالية، سيكون له مستقبل أو وجود في السودان، وسبق أن طالبت بسحب الجنسية السودانية من جميع أفراد أسرة دقلو.

والحرب التي يمكن أن تنتهي بالسلام هي التي يكون أطرافها سودانيين يتفاوضون فيما بينهم، لكننا أمام أطراف أجنبية، وجهة خارجية تحرك كل هذه الأحداث، لذلك، أرى أنه لا ينبغي أن يكون لقوات الدعم السريع أي دور في مستقبل السودان، وأنه يجب حسم المعركة معها عسكريًا.

• هل ترى أن دارفور باتت مهددة بالانفصال؟

- المكونات الاجتماعية الأصيلة في دارفور لم تطالب بالانفصال، وتشمل الزعامات الأهلية والقبلية من الزغاوة والمساليت والفور والقبائل العربية في دارفور.

أما المطالبات بالانفصال، فلا تعني شيئًا في حد ذاتها، لأن أصحابها لا يملكون القرار، وما يحدث حاليًا هو توغل وسيطرة لا يمكن حسمهما إلا بالعمل العسكري.

ولن نقبل بتكرار هذا الأمر مرة أخرى، حتى لو وافقت الخرطوم على التفاوض مع قوات حميدتي أو قررت فصل دارفور، فسوف ننتفض ضد هذا التوجه، ونحن متفقون على ذلك مع القوات المشتركة وأطراف أخرى، فكيف لشخص لاجئ أن يقودنا نحو الانفصال؟

• هل ترى أن الدعم السريع قام بتوريط قبائل سودانية كثيرة في هذه الحرب.. وكيف يمكن معالجة هذه الأزمة على المستوى القبلي والمجتمعي؟

- نعم، الدعم السريع قام بتوريط قبائل كثيرة، وأساء إلى سمعتها، ونحن أيضًا أُسيء إلى سمعتنا بسبب ذلك، لكن الخطأ لا يعالج بالخطأ، وإنما لا بد من تغيير هذه العقلية، وقد أعلنا هذا الموقف للمجتمع السوداني.

وحتى الآن، لا توجد حرب قبلية بيننا وبين القبائل الأفريقية، باستثناء أحداث الجنينة التي أشعلها حميدتي، فهناك مشروع تخريبي لا بد من مقاومته، ولذلك لدينا فكرة لعقد ملتقى جامع، وعقدنا بالفعل اجتماعات مع عدد من الزعامات الأهلية، في إطار الترتيبات لهذا الملتقى، وهناك توافق بين مختلف قبائل دارفور والتنسيقيات الأهلية، إلى جانب عدد من النخب السياسية والخبراء، بهدف عكس الصورة الحقيقية للمجتمع الدارفوري، وإظهار وحدته وتماسكه باعتباره جزءًا أصيلًا من المجتمع السوداني، كما نريد أن نوجه رسالة إلى أهلنا في شرق السودان وشماله، تعكس التفاف الجبهة الداخلية للمجتمع السوداني حول وطنه وجيشه.

وسيعمل هذا الملتقى على توحيد الجبهة الداخلية والقوات المساندة، ومقاومة هذه المجموعات وإخراجها من السودان. أما السياسة والسلطة، فهما قسمة من الله.

• في فبراير 2026 تعرضت لمحاولة اغتيال في مستريحة، فما تفاصيل ما حدث؟

- قوات الدعم السريع هي التي حاولت اغتيالي وتصفيتي، واشتبكت معها قواتنا، وسقط لدينا شهداء.

وبحسب الاتصالات التي أجريناها مع الجيش والاستخبارات، جرى إرسال مسيرات لضرب المنطقة وفرض حصار حولي، ثم تم فتح الطريق أمامي للانسحاب، وتواصل معي حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي من الخارج، وأوفدوا ضباطًا رافقوني وجرى تخصيص حراسة لي ضمت 20 عربة، إلى جانب خبير صحراوي رافقني حتى وصلت إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية.