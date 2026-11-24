كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد أفراد الشرطة، لقيامه بالتعدي عليها وزوجها بالسب وإحداث إصابة زوجها باستخدام سلاح أبيض بالشرقية.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تبين من الفحص، أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: فرد شرطة، وطرف ثان: شقيقه، وزوجته وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وتابعت أن المشاجرة نشبت لخلافات بينهم حول ملكية شقة سكنية قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب دون حدوث إصابات.

وأضافت الداخلية، أنه أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الخلافات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.