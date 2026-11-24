قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، إن اللجنة بدأت جهودها لإنشاء المخيمات منذ نزوح العائلات الفلسطينية قسرًا من شمال القطاع إلى جنوبه، بعدما اضطرت آلاف الأسر إلى افتراش الأرض والالتحاف بالسماء، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إنشاء 20 مخيمًا، وتسكين نحو 70 ألف أسرة.

وأضاف منصور خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المعدات المصرية الموجودة حاليًا في قطاع غزة تعمل على تجهيز وتسوية الأراضي في منطقة الزهراء، إلى جانب الإعداد لإنشاء مخيمات جديدة لاستيعاب العائلات النازحة، خاصة في ظل استمرار وجود أسر تفترش الطرقات، وهو ما يشكل خطرًا على حياتها بسبب حركة المركبات والشاحنات المحملة بالمساعدات والبضائع.

وأوضح أن اللجنة المصرية تعمل على تجهيز المخيمات باستخدام الإمكانات والمواد المتاحة، لافتًا إلى أن قطاع غزة يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، الأمر الذي دفع اللجنة إلى الاستفادة من الطبليات الخشبية، التي تصل من جمهورية مصر العربية محملة بالمساعدات، وإعادة توظيفها في تصنيع مستلزمات وأثاث، من بينها المقاعد الدراسية، بما يسهم في دعم جهود تجهيز المخيمات.

وأشار إلى أن المعدات والمستلزمات التي تصل من مصر، بالتعاون مع المؤسسات الداعمة، يجري توظيفها بصورة مباشرة في تجهيز أماكن الإيواء ونقل العائلات إليها، لا سيما الأسر التي تقيم بالقرب من ساحل البحر، وتتعرض مخيماتها بصورة متكررة للغرق نتيجة ارتفاع الأمواج وتسرب مياه البحر إليها.