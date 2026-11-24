أطلقت اللجنة المصرية في قطاع غزة نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل لحماية الأطفال والنازحين من تداعيات الأمطار والسيول، محذرة من مخاطر المنخفض الجوي المرتقب في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وحذر المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، محمد منصور، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، من تداعيات منخفض جوي عميق متوقع أن يضرب القطاع خلال الأسبوع المقبل.

ونوه أن الأوضاع في القطاع تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا، موجهًا نداءً إلى العالم: «لا تتركوا قطاع غزة يموت أطفاله غرقًا جراء تساقط الأمطار».

وفي سياق متصل، قال إن القوافل الإنسانية القادمة من مصر تجسد دعمًا عمليًا لصمود الفلسطينيين، من خلال توفير المساعدات والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان.

وأضاف منصور، أن القوافل المصرية تحمل طرودًا غذائية وبطاطين وفرشات وخيامًا، مشيرًا إلى استمرار جهود اللجنة الإغاثية على مدار الساعة.

وأوضح أن فرق اللجنة تعمل على إقامة سواتر ترابية لحماية خيام النازحين على ساحل بحر غزة من الغرق، استجابةً لمناشدات المواطنين، فيما تتولى فرق أخرى توزيع الخبز وإعداد وجبات الطعام للأسر الفلسطينية.

كما أعرب المتحدث باسم اللجنة المصرية عن تقديره لمواقف مصر، قيادةً وشعبًا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافضة لتهجير الفلسطينيين والداعمة لبقائهم على أرضهم.

وأكد أن الحفاظ على الإنسان الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه يمثلان جوهر دعم صموده، مشيرًا إلى أن الموقف المصري الرافض للتهجير يكتسب أهمية في ظل ما يُتداول بشأن عروض ومقترحات تستهدف نقل الفلسطينيين من قطاع غزة.