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- تشمل مهندسين وفنيين وسائقين وعمال رصف.. و89 وظيفة بالهيئة العامة للنقل النهري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء، عن فتح مسابقات لشغل 109 وظائف في عدد من الجهات التابعة لوزارة النقل، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح الجهاز، أن الوظائف المعلن عنها تشمل عددًا من التخصصات الهندسية والفنية، إلى جانب وظائف للسائقين وعمال الرصف، موزعة على الجهات التالية:

- قطاع النقل البحري واللوجستيات: وظيفة واحدة لباحث شؤون هندسية ثالث.

- جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي: وظيفة واحدة لمهندس تراخيص خدمات النقل الذكي للركاب ثالث، ووظيفتان لمهندس رقابة فنية ثالث.

- الهيئة القومية للأنفاق: 3 وظائف مهندس ميكانيكا ثالث.

- الهيئة العامة للطرق والكباري: 7 وظائف سائق سادس، و6 وظائف عامل رصف سادس.

- الهيئة العامة للنقل النهري: 89 وظيفة للمهندسين في مختلف التخصصات، والفنيين، والسائقين.

وأشار الجهاز إلى أن التقديم للمسابقات يتم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2026.

وأضاف أن الإعلان يتضمن التفاصيل الخاصة بشروط شغل الوظائف، والمؤهلات العلمية المطلوبة، والمستندات اللازمة للتقديم، إلى جانب مراحل التقييم، التي تشمل الاختبارات والتدريبات المقررة.

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على الشروط والتفاصيل والتقديم وأي تعليمات متعلقة بالمسابقات.