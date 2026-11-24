استقبل اللواء بحري حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، الوزير المفوض تشانغ ياهتشيانغ، نائب سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والقائم بأعمال القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالأسكندرية والوفد الصينى المرافق بمقر قطاع النقل البحري واللوجستيات وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل البحري والموانئ واللوجستيات، واستعراض فرص التعاون بين البلدين.

وأكد رئيس القطاع البحري، في بيان اليوم، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والصين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، في ظل الدعم الذي تحظى به من القيادة السياسية بالبلدين، ذاكرا أن العلاقات الثنائية تشهد زخم يعكس حرص الجانبين على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بتعزيز العلاقات المصرية الصينية فى مجال النقل البحري واللوجستيات.

ومن جهته، أعرب تشانج ياهتشيانج عن تقديره لحفاوة الاستقبال، لافتا إلى أهمية العلاقات المصرية الصينية وما تمثله مصر من شريك استراتيجي مهم للصين في المنطقة، ومشيداً بمستوى التعاون القائم بين البلدين، ولا سيما في مجالات النقل البحري وتطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، ومثمنا الجهود المبذولة لتعزيز التواصل والتنسيق بين وزارة النقل بالبلدين.

وخلال اللقاء، تم مناقشة التعاون المثمر بين البلدين والدور الذي تقوم به الشركات الصينية الكبرى، ومن بينها شركتي كوسكو (COSCO) وهاتشيسون (Hutchison)، في مشروعات تطوير وتشغيل الموانئ المصرية، والتوافق على دعم دخول المزيد من الاستثمارات الصينية ومشاركة كبري الشركات الصينية في المشروعات الإستثمارية بالموانئ المصرية.

كما تناول اللقاء التعاون في مجال بناء السفن، والتعاون القائم مع الترسانات الصينية في بناء سفن لصالح الشركات الوطنية التابعة لوزارة النقل، في إطار جهود وزارة النقل لتحديث وتطوير الأسطول التجاري المصري، وأكد الجانب الصيني على أهمية مواصلة التعاون مع الجهات المصرية المعنية والشركات العاملة في قطاع النقل البحري، واستمرار التنسيق بشأن فرص التعاون في مجالات بناء السفن وإصلاح السفن فى ظل الخبرات الصينية فى هذا المجال والتطلع للشراكة فى مجال توطين الصناعات البحرية بمصر.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يدعم الربط بين الموانئ وشبكات النقل والممرات التجارية واللوجستية، ويسهم في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد، خاصة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على حركة التجارة الدولية، والتنسيق في إطار تجمع البريكس بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الجانب الصيني أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مشروعات الربط والبنية التحتية والنقل واللوجستيات، والإشادة بالمشاريع التنموية بمصر والممرات اللوجستية الثمانية التى تعمل وزارة النقل على تنفيذهم بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز الترابط بين الأسواق ومراكز التجارة الإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات ورفع كفاءة العنصر البشري، والتوافق على مواصلة الاستفادة من هذه البرامج وتوسيع نطاق التعاون الفني وتبادل الخبرات وإمكانية التعاون الثلاثى ببرامج تدريبية مشتركة توجه لصالح الدول الإفريقية بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويحقق الاستفادة للدول الشريكة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين قطاع النقل البحري واللوجستيات والسفارة الصينية بالقاهرة والجهات والمؤسسات المعنية في جمهورية الصين الشعبية، والبناء على ما تحقق من شراكات ومشروعات مشتركة، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات النقل البحري والموانئ واللوجستيات، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.