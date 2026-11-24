أيدت محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء حكم السجن 10 سنوات لصاحب مصنع الأحذية الذي شهد حريق تسبب في مصرع 7 فتيات في شهر أبريل الماضي.

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء قضت، في وقت سابق، بحبس المتهم الأول صاحب المصنع لمدة 10 سنوات، والحبس عامين لمتهمين آخرين، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فتقدم المتهم باستئناف على الحكم.

ولقيت 7 فتيات مصرعهن في حريق داخل مصنع ومخزن للأحذية في عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، فيما أُصيب 5 آخرون من العاملين بالمصنع في شهر أبريل 2026.