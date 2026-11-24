قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستئناف شن العمليات العسكرية على إيران إذا لم يبلغ المسار الدبلوماسي مسعاه، كما وصف المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بأنها "مثمرة"، فيما اتهم حركة حماس بعرقلة إحراز تقدم فيما يخص الأوضاع في غزة.

وأفاد هاكابي خلال لقاء بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بأن "الرئيس ترامب أوضح مرتان على مدار عام ونصف أنه يعتزم اللجوء إلى العمليات العسكرية، إذ شرح بوضوح تام أنه مستعد لاستخدام القوة العسكرية"، بحسب مانقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أن ترامب يفضل الحل الدبلوماسي شريطة قبول إيران عدم امتلاك سلاح نووي.

وحول الأوضاع في قطاع غزة، حمل السفير الأمريكي حركة حماس مسئولية تقويض خطة ترامب للسلام في القطاع، قائلًا إن "الحركة لم تشرع في تنفيذ نزع السلاح رغم موافقتها على الأمر".

وتابع: "لم يتخلوا عن رصاصة واحدة أو قنبلة واحدة أو مسدس واحد أو بندقية واحدة أو صاروخ واحد، بالأحرى لم يتخلوا عن أي شيء على الإطلاق".

وزعم هاكابي أنه "ينبغي توجيه الضغط الدولي نحو حماس وليس نحو إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "حماس العقبة الحقيقية أمام تحقيق عملية السلام"، على حد قوله.

وعلى صعيد الملف اللبناني، قال هاكابي إنه شارك بدوره في مفاوضات واشنطن التي شملت الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، موضحًا أنه في أحد الاجتماعات، طلب كل من الوفدين اللبناني والإسرائيلي تقريب الطاولتين من بعضهما.

وتابع: "قلت حينها: أرى أننا نحرز تقدمًا، وأن هناك حوار حقيقي بين الجانبين".

وزعم السفير الأمريكي أن المحادثات أظهرت رغبة إسرائيل في الانسحاب من لبنان ولكن يحول دون ذلك وجود "حزب الله" اللبناني، مشيرًا إلى أنه لا يزال يشكل تهديدًا.

وقال هاكابي إن إسرائيل مستعدة للانسحاب بمجرد أن تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من تولي زمام الأمن في لبنان، معربًا عن أمله في تحقيق السلام والتعاون بين كلا البلدين.