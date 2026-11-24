دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، قطاع الأعمال الألماني إلى تعزيز انخراطه في أفريقيا.

وخلال افتتاح النسخة السادسة من القمة الاقتصادية الألمانية-الأفريقية في العاصمة الغانية أكرا، قال شتاينماير اليوم الثلاثاء: "استفيدوا من الفرص المتاحة في الدول الأفريقية. تحلوا بالفضول، وخوضوا غمار المخاطر، واستثمروا في مستقبلنا المشترك. ربما تكون هذه اللحظة بالذات هي الوقت المناسب لذلك".

وأوضح شتاينماير أن كثيرا من الشركات الألمانية اعتمدت لفترة طويلة على أسواق التصدير الكبرى في أمريكا الشمالية والصين باعتبارها أسواقا مضمونة وآمنة، "لكن التحولات الجيوسياسية التي يشهدها عصرنا هزت هذا اليقين".

ووجه شتاينماير نداء إلى الدول الإفريقية قائلا: "لا تتراجعوا عن جهودكم الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتهيئة الظروف التي تسهل التجارة داخل قارتكم وتفتح طرقا تجارية جديدة". وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تمثل أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، تعد خطوة حاسمة للغاية في هذا الاتجاه.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ارتفعت التجارة الخارجية الألمانية مع أفريقيا في العام الماضي بنسبة 5ر10%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4ر63 مليار يورو.

وزادت الصادرات الألمانية إلى أفريقيا بنسبة 8% لتصل إلى 4ر28 مليار يورو، فيما ارتفعت الواردات من أفريقيا بنسبة 5ر12% لتبلغ 35 مليار يورو. ومع ذلك، لم تتجاوز حصة أفريقيا 8ر1% من إجمالي الصادرات الألمانية في العام الماضي.