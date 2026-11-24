أعلن مغني الراب الأمريكي ماكليمور عن إجمالي الإيرادات والتبرعات التي نجحت جولته الغنائية «فلسطين حرة» في جمعها على مدار 3 أيام، وهي مدة الحفلات التي أقامها.

وأوضح ماكليمور، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، أن صافي إيرادات الجولة قُدِّر بمبلغ مليونين و255 ألفًا و781 دولارًا أمريكيًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجمالي توزع على 4 مصادر رئيسية؛ في مقدمتها حملات جمع التبرعات عبر المؤسسات الشريكة بقيمة مليون و218 ألفًا و499.65 دولار، وصافي عائدات بيع التذاكر بنحو 580 ألفًا و248 دولارًا، والتبرعات المباشرة التي بلغت 352 ألفًا و33 دولارًا، إضافة إلى مبيعات المنتجات التذكارية بنحو 107 آلاف و679 دولارًا.

وتوزعت التبرعات بالتساوي على 12 مؤسسة ومنظمة إنسانية وحقوقية، شملت: منظمة الإغاثة الأمريكية للشرق الأدنى، ومؤسسة «HEAL Palestine»، وصندوق إغاثة أطفال فلسطين، ومطبخ غزة المجتمعي، ومنظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتحالف أطفال الشرق الأوسط، وحركة الشباب الفلسطيني، ومنظمة التعاون من أجل فلسطين، ومنظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، ومعهد التفاهم للشرق الأوسط، ومؤسسة «GLIA Equal Care».

وأقيمت الجولة في 3 مدن أوروبية، استهلت في دبلن يوم 26 أكتوبر الماضي، تلتها باريس يوم 29 أكتوبر، واختُتمت في لندن يوم 30 أكتوبر، حيث شهد الحفل الأخير دعوة ماكليمور للإفراج عن الناشط الفلسطيني مروان البرغوثي عبر ارتدائه قميصًا يحمل عبارة تطالب بذلك.