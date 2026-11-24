أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن ما تضمنته المذكرات الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض مصر القاطع لفتح حدودها أمام تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، يمثل إقرارًا دوليًا صريحًا وموثقًا بصلابة وحكمة الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي العربي وإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح ضيف، في بيان صحفي له اليوم، أن اعتراف بايدن بتراجعه عن مطالبة القاهرة بفتح الحدود لعلمه المسبق برفض الرئيس السيسي القاطع لهذا الطرح، يبرهن للعالم أجمع أن الدولة المصرية خاضت معركة دبلوماسية وسياسية شرسة منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في أكتوبر 2023، ولم تخضع لأي ضغوط سياسية أو إغراءات اقتصادية على حساب ثوابتها الوطنية والتاريخية.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن القيادة السياسية المصرية قرأت المشهد منذ البداية برؤية استراتيجية ثاقبة، وأدركت أن تفريغ قطاع غزة من سكانه يعني القضاء النهائي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتصدير الأزمة إلى سيناء، وهو ما دفع الرئيس السيسي إلى إعلان الخطوط الحمراء المصرية بوضوح وحسم أمام قادة العالم، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أرضها وسيادتها.

وأشار ضيف إلى أن الموقف المصري لم يقتصر على حماية الحدود والسيادة الوطنية فحسب، بل امتد ليشمل التحرك على كافة المسارات الإقليمية والدولية لحشد الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في غزة، والعمل الدؤوب لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن مصر تحملت العبء الأكبر في إدخال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل المستمرة، لتظل الداعم الأول والسند الحقيقي للشعب الفلسطيني.

واختتم إبراهيم ضيف بيانه بالتأكيد على أن هذه الشهادة الصادرة من قلب دوائر صنع القرار الأمريكي تُسقط كافة الادعاءات والأكاذيب التي روّجت لها قوى الشر والجماعات المأجورة للنيل من الدور المصري، داعيًا القوى الوطنية والأحزاب السياسية إلى البناء على هذه اللحظة التاريخية لتعزيز الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات الراهنة.