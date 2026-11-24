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قال محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن والده تزوج بالفنانة الراحلة شويكار وأنهما قرار عدم الإنجاب مرة أخرى

وذكر في تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن المهندس وشويكار لم يُفرقا في المعاملة بينه وشقيقه أحمد فؤاد المهندس وبين منة الجواهرجي ابنة الفنانة شويكار.

وتابع أن المهندس وشويكار قرارا تربية الأبناء الثلاثة «زي بعض ومع بعض»، قائلًا: «طنط شوشو الله يرحمها لو أنا زعلان أو أحمد زعلان تعمل مشكلة وممكن تقلب الدنيا، ونفس الشيء بالنسبة للأستاذ لو شاف منة زعلانة يقلب الدنيا».

وعن علاقته وشقيقه أحمد فؤاد المهندس، ومنة الله الجواهرجي ابنة الفنانة الراحلة شويكار، علق قائلًا: «كنا اخوات وأكثر من الأخوات».

وفي سياق متصل، ذكر محمد المهندس أنهم لم يتدخلوا في الخلافات بين المهندس وشويكار، متابعًا: «إحنا ملناش دعوة».

ومن جانبها قالت منة الله حسن نافع الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إن والدتها كانت تأخذ ثلاثتهم خارج المنزل عندما تتشاجر مع المهندس.

وتابعت: «كانت تلمنا إحنا الثلاثة ونمشي، أنا وأحمد ومحمد وهي، تأخذنا نروح بقى فندق ونقعد»، مازحة: «المهم بنتفسح وهما زعلانين ومتخانقين».

وتحدث محمد المهندس، عن تدخل الفنانة شويكار في الخلافات بينه وبين والده فؤاد المهندس، قائلًا: «أنا كنت بنضرب زمان وأنا صغير بسبب شقاوتي، ومين اللي بيصلح الموقف طنط شوشو».