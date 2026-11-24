قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بشأن إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة في هذا الشأن مجرد شائعات لا تستند إلى معلومات رسمية.

وأضاف "الحداد"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن الشعبة تخاطب الجهات المعنية لبحث إمكانية خفض الضريبة وتقديم تسهيلات للشركات، مقابل إقرار تخفيضات في أسعار الهواتف، إلى جانب التوسع في زيادة المكون المحلي بصناعة المحمول وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن بأكثر من 9 أضعاف.

وأشار إلى أن الشعبة خاطبت الشركات بضرورة الحفاظ على أجهزة الفئة الاقتصادية، بما يضمن قدرة المواطنين محدودي الدخل على شراء الهواتف ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وفيما يتعلق بإجراءات تسجيل الهواتف المستوردة، أوضح أن الأجهزة التي تدخل البلاد من الخارج تخضع للضريبة، مع منح المستخدم مهلة سماح تصل إلى 120 يومًا عبر تطبيق "تليفوني" لسداد الرسوم، وبعد انتهاء المهلة دون السداد يتم إيقاف الهاتف عن العمل.

وناشد المستهلكين مقارنة سعر الهاتف في الخارج بإجمالي تكلفته بعد إضافة الضريبة قبل الشراء، مضيفًا أن شراء الجهاز من السوق المحلية قد يكون الخيار الأفضل حتى لو زاد سعره بفارق بسيط، نظرًا إلى تمتعه بضمان سارٍ داخل مصر، بخلاف الأجهزة المستوردة من الخارج التي لا يتوافر لها الضمان المحلي.