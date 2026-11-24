تحدث محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، عن عدّة مواقف جمعته بزوجة والده الراحلة الفنانة شويكار.

وأشار في تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أنه شارك في صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة شويكار عند وفاتها في 2020.

وتابع: «حسيت في وقت معين ربنا باعت لي رسالة لا صلي على طنط شوشو، لأني كنت بعشقها وكنت بزورها دائمًا وهي قاعدة في البيت».

ويذكر أن محمد فؤاد المهندس، أمّ المصلين في جنازة الفنانة الراحلة شويكار التي توفيت عام 2020.

وتطرق إلى موقف آخر جمعه بالفنانة الراحلة شويكار، حين أقنعت والده الفنان الراحل فؤاد المهندس بسفره معهم لليونان بعدما رفض نظرًا لانشغال شقيقه أحمد، ومنة الله الجواهرجي ابنة الفنانة شويكار بالاختبارات.

وقال: «مينفعش نسافر غير الـ3 أحمد ومحمد ومنة.. فمنة وأحمد عندهم امتحانات وأنا اللي خلصت لأني الصغير، ورحت قلت للأستاذ عاوز أسافر معاكم اليونان قال لي لا.. رحت لطنط شوشو.. وأقنعته وسافرت معاهم فمش هنسى لها حاجات كثيرة أوي».





