سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا جماعيا في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء مدعومة بالصعود الكبير للأسهم الأمريكية في تعاملات أمس بعد إعلان شركة الرقائق الأمريكية إنفيديا إعادة تعيين رئيسها التنفيذي المستقيل جينسن هوانج في منصبه، في حين واصلت الأسهم الأمريكية صعودها في التعاملات الآجلة اليوم مع انخفاض جديد لأسعار النفط.

قادت بورصة تايوان مسيرة الارتفاع في آسيا ليقفز مؤشرها الرئيسي تايكس بأكثر من 9% مدفوعا بارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مثل تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) وميدياتك .

وفي كوريا الجنوبية ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 5ر6% إلى 41ر5014 نقطة، مع ارتفاع شركتي الرقائق العملاقتين سامسونج إلتكرونيكس بنسبة 5ر7% وإس.كيه هاينكس بنسبة 6ر8%.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 9ر3% إلى 40ر58654 نقطة، مع ارتفاع شركة صناعة معدات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون بنسبة 5ر10% وشركة معدات اختبار الرقائق أدفانتست بنسبة 1ر14%.

وقال نيل نيومان المدير الإداري ورئيس إدارة التخطيط في شركة أستريس أدفايزوري اليابان للاستشارات "نحن نرى رد فعل لارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية في المساء مع إعلان عودة جينسن هوانج إلى رئاسة إنفيديا.. إنها مفاجأة كبرى وستنتقل تأثيراته في أنحاء آسيا وفقا لنظرية الأواني المستطرقة".

وفي هونج كونج ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 2ر0% إلى 45ر22432 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 7ر0% إلى 58ر3563 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز/أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 7ر1% إلى 80ر8718 نقطة.