أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واستقبالهم على الأراضي المصرية يمثل أحد أبرز المواقف الوطنية التي كشفت ثبات السياسة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، وحرص القيادة السياسية على حماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وقال قاسم إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض القاهرة فتح حدودها أمام الفلسطينيين، وإدراكه المسبق لمعارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الطرح، تحمل دلالة مهمة، وتؤكد أن مصر لم تتعامل مع محاولات التهجير باعتبارها مجرد مقترح سياسي قابل للنقاش، وإنما باعتبارها خطًا أحمر يمس الأمن القومي المصري ومستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف أن خطورة التهجير لا تتوقف عند نقل السكان من مكان إلى آخر، بل تمتد إلى انتزاع الفلسطينيين من أرضهم وتحويل الاحتلال إلى أمر واقع، بما يفتح الباب أمام تصفية القضية الفلسطينية وإهدار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أن مصر فرّقت بوضوح بين مسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ورفضها تحويل هذه المسؤولية إلى غطاء لمخططات التهجير، فدعم الفلسطينيين وإغاثتهم والتمسك بحقوقهم لا يعني أبدًا قبول اقتلاعهم من أرضهم.

وشدد قاسم على أن الحفاظ على الأرض الفلسطينية وحق أصحابها في البقاء عليها يمثل جوهر أي تسوية عادلة، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يبدأ بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وليس بترحيل أصحاب الأرض وتحميل دول الجوار فاتورة الصراع.